Shazam! Fury of the Gods, sequel del film con Zachary Levy uscito nel 2017, continua ad arricchire il suo cast con grandi nomi. Questa volta tocca alla mitica Lucy Liu, scelta per interpretare Kalypso, secondogenita di Atlante, uno dei più noti Titani della mitologia greca. La notizie è arrivata poche ore fa da The Hollywood Reporter.

Kalypso è anche la sorella di Hespera, l’antagonista principale nei cui panni si celerà il premio Oscar Helen Mirren. Saranno quindi ben due le villain che daranno del filo da torcere a Shazam. Nel cast tornerà anche Asher Angel nei panni del giovane Billy Batson.

Lucy Liu entra nel cast di Shazam! Fury of the Gods

Nel corso degli ultimi anni Lucy Liu è stata una grande protagonista del piccolo schermo con la serie Elementary, andata in onda sulla CBS dal 2012 al 2019. Di recente è invece apparsa nella commedia Netflix Set it Up. Quello di Kalypso sarà a tutti gli effetti il suo primo ruolo in un cinecomic.

In attesa di scoprire nuovi dettagli sulla trama del sequel di Shazam!, i fan di Superman saranno delusi dall’apprendere che non ci sarà un suo cameo nel prossimo film. L’uomo d’acciaio era apparso nel finale della pellicola del 2017, venendo però inquadrato dal busto in giù per via di alcune dispute contrattuali con Henry Cavill.

Al momento l’ultima apparizione di Superman nel DC Cinematic Universe è quella avvenuta nella Zack Snyder’s Justice League. Per il futuro, invece, Warner Bros. sembrerebbe avere le idee chiare e ripartirebbe da zero con un reboot del personaggio.

Shazam! Fury of the Gods sarà diretto ancora una volta da David F. Sandberg e uscirà nelle sale il 2 giugno 2023. Le riprese avranno luogo a maggio. Il film sarebbe dovuto uscire l’anno prossimo, ma l’emergenza sanitaria ha costretto Warner Bros. a cambiare la sua schedule.

