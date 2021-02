Superman – Warner Bros. al lavoro su un nuovo film

Nella tarda serata di ieri, Deadline ha confermato che DC Films e Warner Bros. sarebbero al lavoro su un nuovo film di Superman. La sceneggiatura di questa nuova interazione cinematografica sarà scritta da Ta-Nehisi Coates (recentemente visto all’opera per la Marvel su Captain America e Black Panther) mentre J.J. Abrams e Hannah Minghella (Il talento di Mr. Ripley) fungeranno da produttori esecutivi insieme alla casa di produzione Bad Robot.

Superman, il nuovo film sarà un reboot?

Il film è stato descritto come nelle primissime fasi di sviluppo e non ci sono dettagli in merito né sull’inizio delle riprese, né sul regista che lo dirigerà né soprattutto sulla trama. Tuttavia il sito Shadow and Act riporta sibillino anche che la ricerca dell’attore che interpreterà Kal-El/Superman non è ancora iniziata.

I commentatori e gli insider ovviamente si sono subito scatenati “confermando” che la pellicola sarà un reboot o un soft reboot. Inoltre il coinvolgimento di Coates ha riportato subito in primo piano la voce che vorrebbe il film portare per la prima volta al cinema un Superman di colore.

Si era già parlato parecchi mesi fa di questa possibilità e al progetto era stato associato Michael B. Jordan (Creed, Black Panther). L’idea pareva essere sfumata anche perché l’attore aveva annunciato il suo coinvolgimento nel film di Static Shock, tutti i dettagli in questo nostro articolo.

Di contro ha iniziato a “galleggiare” in tutto il mondo l’hashtag #henrycavillsuperman chiedendo a gran voce il ritorno dell’attore britannico nel ruolo di Superman.

Henry Cavill non ha mai nascosto il desiderio di indossare nuovamente i panni dell’Uomo d’Acciaio anche se i segnali da parte degli studios sono stati molto contrastanti negli ultimi mesi.

Non è da escludere che anche per questo nuovo Superman cinematografico venga utilizzato un approccio “multiversale”: vedremo quindi più versioni di Superman sul grande schermo?

Ricordiamo che ritroveremo proprio Henry Cavill in Zack Snyder’s Justice League in uscita il prossimo 18 marzo anche in Italia, trovate tutti i dettagli in questo nostro articolo.

Ricordiamo infine, a proposito di approccio “multiversale”, che ha debuttato questa settimana negli Stati Uniti Superman & Lois, la nuova serie TV con protagonista l’Uomo d’Acciaio interpretato da Tyler Hoechlin.

Superman, le dichiarazioni di Coates e Abrams

Riguardo al nuovo film, Ta-Nehisi Coates ha dichiarato:

Essere invitato all’interno dell’Universo Cinematografico DC da Warner Bros., DC Films e Bad Robot è un onore. Non vedo l’ora di dare il mio contributo all’eredità dell’eroe Americano per eccellenza.

J.J. Abrams ha aggiunto:

C’è una nuova, più potente ed emozionante storia di Superman che deve essere ancora raccontata. Alla Bad Robot non potremmo essere più entusiasti di poter lavorare con Ta-Nehisi Coates che ci aiuterà a portare questa storia sul grande schermo e ringraziamo infinitamente Warner Bros. per l’opportunità.

Toby Emmerich, Presidente di Warner Bros. Pictures, ha concluso: