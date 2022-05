L’arrivo di Obi-Wan Kenobi su Disney+ è una delle nuove incarnazioni di Star Wars maggiormente attesa dai fan del franchise. Dopo aver sperato per anni di vedere nuovamente Ewan McGregor vestire i panni del maestro Jedi, la delusione per la cancellazione di quello che avrebbe dovuto esser un film dell’apparentemente defunto progetto A Star Wars Story è stata lenita dall’annuncio di una serie dedicata al Jedi. L’arrivo di questo capitolo sconosciuto nella vita di Kenobi è, ovviamente, l’occasione perfetta per ripercorrere il passato di questo eroe, operazione che possiamo fare grazie a Disney+, che offre ai propri sottoscrittori tutto il catalogo di Star Wars.

Il servizio streaming del colosso dell’entertainment vanta infatti un’intera sezione dedicata alla galassia lontana, lontana, in cui sono presenti non solo i film ma anche le serie (come The Mandalorian) e la ricca produzione di Star Wars nel campo dell’animazione. Una presenza che consente di ripercorrere il passato di Obi-Wan Kenobi, in modo da ripercorrere i momenti salienti della vita del Jedi che precedono gli eventi della serie, ambientata dieci anni dopo gli eventi del capitolo finale della Trilogia Prequel, La Vendetta dei Sith.

Obi-Wan Kenobi: come e cosa vedere su Disney Plus

La Minaccia Fantasma

Primo capitolo della trilogia prequel. La Repubblica si ritrova ad affrontare una difficile situazione, quando la Federazione dei Mercanti impone un blocco al pacifico pianeta di Naboo, dove vengono inviati il maestro Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) e il suo padawan, Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), nella speranza che la loro presenza possa condurre a una soluzione pacifica del contrasto. Sfortunatamente, il loro arrivo lascia emergere una minaccia ancora più temibile, ossia l’influenza di un signore dei Sith, che sembra intenzionato a utilizzare questo pretesto per portare alla caduta della Repubblica. Fuggiti da Naboo nella speranza di condurre la regina Amidala presso il Senato Galattico per perorare la causa del suo mondo, Obi-Wan e Qui-Gonn sono costretti all’atterraggio sul desertico pianeta di Tatooine, dove vengono aiutati da un giovane schiavo locale, Anakin Skywalker (Jake Lloyd), le cui origini miracolose legate alla Forza convincono il maestro Jedi che il ragazzo sia il Prescelto, colui che riporterà equilibrio nella Forza.

Dopo avere vanamente cercato di portare il Senato a perorare la causa di Nabbo, la regina Amidala (Natalie Portman) decide di tornare sul proprio mondo per lottare in prima linea contro l’invasione della Federazione dei Mercanti. Qui-Gonn e Obi-Wan, accompagnati dal piccolo Anakin, lottano al suo fianco, confrontandosi con il sith Darth Maul (Ray Park), che dover ucciso in combattimento Qui-Gonn viene apparentemente ucciso da Obi-Wan. Dopo la liberazione di Naboo e la scoperta che il suo rappresentante nel Senato Galattico, Sheev Palpatine (Ian McDiarmind), è divenuto Cancelliere Supremo, Obi-Wan, nominato maestro, prende come proprio padawan Anakin.

La Minaccia Fantasma è cronologicamente la prima apparizione di Obi-Wan Kenobi. In questa pellicola emerge un rapporto dai tratti conflittuale tra Obi-Wan e il suo maestro (come approfondito nel romanzo Star Wars: Maestro e Apprendista), ma soprattutto compare per la prima volta Anakin Skywalker, con l’introduzione della Profezia sul Prescelto. Da un punto di vista narrativo, il ritratto fatto della Repubblica, idealizzata nella Trilogia Originale, scalfisce l’aurea di perfezione raccontata dall’Alleanza Ribelle, lasciando emergere tratti decadenti e un malcostume di corruzione e tradimenti.

L’Attacco dei Cloni

Dieci anni dopo l’Invasione di Naboo, Anakin sta continuando il suo addestramento sotto la guida del maestro Obi-Wan. Tra i due si è creato una complicità in cui non mancano momenti di frizione, specialmente quando il giovane allievo sembra sentirsi frenato, mostrando anche un’incapacità nel dominare le proprie emozioni. Quando in seguito a un attentato la ex-regina Padmè Amidala, ora senatrice di Naboo, viene affidata alla protezione dei Jedi, Obi-Wan e Anakin sono incaricati della sua sicuezzza. Sventando un tentativo di assassinio ai danni della donna, i Jedi scoprono come un cacciatore di taglie, Jango Fett (Temuera Morrison), sia stato assoldato da misteriosi mandanti. Rintracciato Fett su Kamino, mondo natale dei famosi clonatori, Obi-Wan si mette sulle sue tracce, scoprendo che i kaminoani stanno creando un esercito segreto di cloni per la Repubblica, come da richiesta dal maestro Jedi Siphodias.

Nel frattempo Anakin, dopo aver scortato Amidala su Naboo, ha una visione della morte della madre, che spinge i due, oramai innamorati, a viaggiare sino a Tatooine. Qui Anakin scopre che la madre, dopo esser stata liberata e aver creato una famiglia, è stata catturata dai predoni Tusken. Nel tentativo di salvarla, Anakin, vedendola morire, cede al Lato Oscuro e stermina i predoni. Dopo aver ricevuto un messaggio di soccorso da parte di Obi-Wan, ce ha seguito Jango sino al rifugio dei suoi mandati su Geonosis, Anakin e Padmè vanno in suo aiuto, venendo anche loro catturari dall’ex Jedi Conte Dooku (Christopher Lee), ora schieratosi con i Separatisti. Dopo una battaglia con i Jedi guidati dal maestro Mace Windu (Samuel L. Jackson) e le sopraggiunte truppe di cloni guidate dal maestro Yoda, la Repubblica avvia la Guerra dei Cloni, mentre in una località segreta Anakin e Padmè, sopravvissuti fortunosamente alla battaglia, si sposano.

L’Attacco dei Cloni aiuta a comprendere il primo passo di Anakin Skywalker verso il Lato Oscuro della Forza, ma anche a vedere quanto affetto, un amore quasi parterno, leghi il padawan al suo Maestro. Dopo la sua figura quasi subordinata al suo mentore, Obi-Wan appare più maturo, a tratti sfacciato, ma comunque saggio e pronto a scoprire quale pericolosa cospirazione si annidi nella guerra con i Separatisti

Clone Wars

Serie animata ambientata tra L’Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith, che vede Anakin e Obi-Wan partecipare alla Guerra dei Cloni. Anakin ha modo di vedersi affidare anche una giovane Padawan, Ahsoka Tano. L’importanza di questa serie, per comprendere al meglio Obi-Wan Kenobi, è non solo nella definizione ulteriore del rapporto tra Kenobi e Skywalker, ma anche per la trattazione di alcuni aspetti personali e intimi del Maestro Jedi. Nello story arc di Mandalore (in particolare, episodi 12-13-14 della seconda stagione), viene raccontato il sentimento amoroso tra Kenobi e la Duchessa Satine Kryze, signora di Mandalore. Un amore complicato dai rispettivi impegni, che verrà ulteriormente reso drammatico con il ritorno di Darth Maul (Fratelli) e la guerra civile mandaloriana, con la morte di Satine.

La Vendetta dei Sith

Con un attacco a sorpresa, guidato dal generale Grievous, i Separatisti, con l’aiuto del Conte Dooku, rapiscono da Coruscant, capitale della Repubblica, il cancelliere Palpatine. Anakin e Obi-Wan riescono a salvare Palpatine, non prima che Anakin sconfigga in modo cruento Dooku in duello, fomentato da un luciferino Palpatine. La Guerra dei Cloni continua a imperversare nella Galassia, spezzando la sicurezza della Repubblica e spingendo i Jedi a porsi come comandanti delle nuove legioni di Cloni. Anakin viene accolto dal Cancelliere Palpatine come proprio protegè, posizione che presto porta il padawan, nominato Cavaliere su pressione dello stesso cancelliere, a scoprire che il suo mentore altri non è che Darth Sidious, il signore dei Sith che sin dall’Invasione di Naboo trama nell’ombra per causare la caduta della Repubblica e la scomparsa dei Jedi.

Dopo aver denunciato la sua scoperta, Anakin, convinto che solo Palpatine possa salvare l’amata Padmè dalla morte durante il parto dei loro gemelli, si oppone ai Jedi che vogliono arrestare il Cancelliere, divenendo il suo apprendista, con il nome di Darth Vader. Dopo aver sterminato i padawan al Tempio Jedi, mentre con l’Ordine 66 Palpatine rivoltava i cloni contro i Jedi, Vader viene inviato su Mustafar, luogo di ritrovo dei Separatisti, con l’ordine di sterminarli per porre fine alla guerra.

Qui, raggiunto da Padmè e dal suo maestro segretamente imbarcatosi a bordo della nave della senatrice, Anakin cede definitivamente al Lato Oscuro, confrontandosi con il suo maestro, mentre su Coruscan il maestro Yoda prova vanamente a eliminare Darth Sidious. Al termine di una drammatica lotta, Obi-Wan sconfigge Anakin, lasciandolo morente su Mustafar, soccorrendo Padmè, che muore dando alla luce i due gemelli, Luke e Leia. Il film si conclude con la trasformazione anche fisica di Anakin in Darth Vader e Obi-Wan che porta Luke ai suoi zii su Tatooine, promettendo di rimanere su quel pianeta per vegliare su di lui.

La Vendetta dei Sith, conclusione della Trilogia Prequel, segna la fine della Repubblica e l’ascesa dell’Impero. In questo capitolo della saga, Obi-Wan assiste alla fine del suo mondo, costretto a confrontarsi con l’amato padawan, uccidendolo. Gli eventi di La Vendetta dei Sith sono fondamentali per comprendere le emozioni che animeranno Obi-Wan, costretto a convivere con le scelte fatte e accettare una nuova realtà

L’offerta di Disney+