Il prossimo 27 maggio su Disney+ torneremo nella galassia lontana, lontana di Star Wars con Obi-Wan Kenobi, la serie live-action dedicata al leggendario maestro Jedi, nuovamente interpretato da Ewan McGregor, già volto del personaggio nella Trilogia Prequel (La Minaccia Fantasma, L’Attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith). Un ritorno gradito e a lungo atteso dai fan della saga, a cui si è rivolta la regista di Obi-Wan Kenobi, Deborah Chow, che ha promesso il ritorno di personaggi della saga amata.

Obi-Wan Kenobi: Deborah Chow commenta il ritorno di personaggi di Star Wars

immagini ufficiali di Obi-Wan Kenobi

Da tempo sappiamo che Obi-Wan Kenobi vedrà il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader, ruolo da lui rivestito nelle scene finali de La Vendetta dei Sith, ma a quanto pare vedremo altri volti noti della saga. Durante un’intervista con Total Film, la regista di Obi-Wan Kenobi, Deborah Chow, ha promesso il ritorno di altri personaggi di Star Wars, che si affiancheranno a nuovi volti che esordiranno nella serie di Disney+:

“Obi-Wan affronterà un viaggio, che lo porterà a incontrare diverse persone che hanno fatto parte della sua vita. Uno degli aspetti che ho cercato di curare nella serie è la legacy, chi è stato importante nella vita di Obi-Wan, oltre a introdurre nuovi personaggi. Quindi, il risultato sarà un mix delle due cose, ma credo che si vedranno parecchie sorprese”

Difficile non pensare alle due figure che hanno maggiormente influenzato Obi-Wan durante i suoi anni come Jedi. Se da un lato il ritorno di Anakin Skywalker è stato confermato, anche se nella sua veste Sith di Darth Vader, la speranza dei fan è di vedere nuovamente Liam Neeson indossare i panni del maestro Qui-Gon Jinn come spirito della Forza, ruolo che l’attore sarebbe disposto a interpretare nuovamente solo in un film, stando a recenti dichiarazioni rilasciate a ComicBook.com:

“Devo ammettere che son abbastanza snob quando si tratta della televisione, mi sento più tipo da grande schermo. Qui-Gon, non posso crede che siano passati 24 anni da La Minaccia Fantasma, non riesco a concepire come siano passati così tanti anni! È stata un’esperienza unica, girare quel film a Londra”

Deborah Chow ha anche tranquillizzato i fan, in merito al tipo di concezione che ha guidato i suoi passi nel realizzare Obi-Wan Kenobi:

“Abbiamo concepito il tutto con un inizio, una parte centrale e una conclusione. È una grande storia, la abbiamo sempre vista così, anche se non si può mai sapere cosa accadrà in futuro. MA se dovesse arrivare un’altra serie, sarà comunque soggetta allo stesso processo creativo, dovremo esser sicuri che ci sia veramente una storia da raccontare”

