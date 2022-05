La Forza è pronta a scorrere nuovamente su Disney+, dove la galassia di Star Wars sembra aver trovato una nuova possibilità di espandere il proprio universo narrativo. Dopo averci mostrato la Via con The Mandalorian e riportato in vita una amato personaggio della tradizione della galassia lontana, lontana con The Book of Boba Fett, dal prossimo 27 maggio sarà la volta di Obi-Wan Kenobi, serie in sei episodi che racconterà uno dei capitoli perduti della continuity di Star Wars. Dopo anni di attesa, durante i quali i fan hanno sempre invocato a gran voce il ritorno di Ewan McGregor nei panni del maestro Jedi, finalmente questa speranza ha trovato vita, occasione che ci ha consentito di partecipare a un incontro con il cast di Obi-Wan Kenobi.

Accompagnati da Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi), Moses Ingram (Reeva/Terza Sorella) e dalla regista Deborah Chow, abbiamo potuto fare un piccolo viaggio dietro le quinte di Obi-Wan Kenobi, scoprendo come il ritorno del maestro Jedi non sia stato atteso solamente dai fan della saga, ma sia stato particolarmente sentito anche dagli stessi interpreti. Comprensibile, considerato come la figura di Obi-Wan sia centrale nella continuity della saga, interpretato per primo da Alec Guinness in Una nuova speranza e poi mostrato in una versione più giovane proprio da Ewan McGregor, che lo ha impersonato nella Trilogia Prequel (La Minaccia Fantasma, L’Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith).

Obi-Wan Kenobi: il nostro incontro con il cast della nuova serie live action di Star Wars

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) in Lucasfilm's OBI-WAN KENOBI, exclusively on Disney+. .. 2022 Lucasfilm Ltd. & .... All Rights Reserved.

Una sinergia, quella tra McGregor e il Jedi, che l’attore ha voluto ricordare, raccontando anche la lunga gestazione di Obi-Wan Kenobi. Da ipotetico film, parte del progetto antologico Star Wars Story, a serie su Disney+.

“Per anni, durante le interviste, mi venivano fatte due domande: quando avrei fatto Tranispotting 2 e se sarei tornato a indossare i panni di Obi-Wan Kenobi. Se ne è parlato per parecchio tempo, poi un giorno ho fatto una dichiarazione in cui confessavo che lo avrei interpretato nuovamente volentieri, e improvvisamente sono stato contattato dalla Disney con questa idea.”

Per tornare a brandire la spada laser di Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor era in attesa di una storia che rendesse onore al personaggio, che ne rispettasse il carattere. Con la serie di Disney+, ci troveremo dieci anni dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith, al termine del quale i Jedi erano stati braccati e quasi sterminati, mentre la Repubblica lasciava spazio all’insorgere del Primo Impero Galattico, governato da Palpatine e dal suo braccio destro, Darth Vader. Un momento intenso per Obi-Wan, come ha svelato Ewan McGregor:

“I Jedi sono stati distrutti, i pochi sopravvissuti sono isolati. Obi-Wan vive da solo, lontano da tutti. Non può usare la Forza, come se avesse perso la fede. Il suo mondo è finito, e l’unico legame che gli resta con il suo passato è il suo compito di proteggere Luke, su Tatooine. In Obi-Wan Kenobi ci troviamo in un momento di transizione, tra l’Obi-Wan saggio visto in Una Nuova Speranza e quello della Trilogia Prequel, e adesso sono più vicino all’età che aveva Alec Guinness quando interpretò il personaggio”

In Obi-Wan Kenobi, come abbiamo visto nei trailer, Kenobi si ritrova non solo a mantenere la promessa di proteggere il giovane Luke Skywalker, ma anche di affrontare la conseguenza di quanto vissuto in La Vendetta dei Sith. L’intera galassia sta assistendo all’ascesa e consolidamento del potere imperiale, sostenuto anche dall’Inquisitorium, un gruppo di Force-user asserviti a Darth Vader incaricati di braccare e sterminare i Jedi sfuggiti all’Ordine 66.

immagini ufficiali di Obi-Wan Kenobi

A questi Inquisitori, appartiene anche Reeva, nota come la Terza Sorella, il personaggio interpretato da Moses Ingram. Dal trailer è evidente che tra Reeva e Obi-Wan ci siano dei trascorsi, ma durante il nostro incontro con il cast di Obi-Wan Kenobi non sono emerse ulteriori dettagli su questo legame, mentre l’attrice ha mostrato di essersi appassionata al suo personaggio:

“Ho amato per anni Star Wars, e quando mi è arrivata la sceneggiatura da legge non ho potuto resistere. Non si può dire di no a Star Wars! Ogni giorno sul set è stata un’esperienza unica. Reeva è un personaggio stupendo, e poi è divertente essere la cattiva! Ero contento, mi divertivo ad allenarmi per i combattimenti, in un certo senso con Ewan ci siamo conosciuti allenandoci”

Per tornare a combattere con la spada laser, McGregor ha dovuto allenarsi duramente, in modo da recuperare non solo la memoria muscolare per ripetere le acrobazie tipiche della Trilogia Prequel, ma anche per adattare il suo stile all’età attuale del suo personaggio.

“Ho dovuto studiare per un mese intero le mosse per le acrobazie. Per la Trilogia Prequel lo stile era molto dinamico, in linea con l’età dei personaggi”

Ad essere particolarmente importante per Obi-Wan Kenobi sarà il ritorno di un personaggio essenziale nella vita di Kenobi: Darth Vader. Al termine de La Vendetta dei Sith, Obi-Wan era convito di avere lasciato il suo vecchio padawan morente su Mustafar, ma nella serie di Disney+ potrebbe scoprire la vera sorte di Anakin Skywalker.

immagini ufficiali di Obi-Wan Kenobi

Per la regista Deborah Chow la relazione tra Vader e Obi-Wan è fondamentale per comprendere l’emotività del Jedi:

“Riportare Vader nella serie è importante per comprendere il loro rapporto. Mostrare come si sia evoluto in questi dieci anni sarà importante”

Occasione per cui è stato richiamato a interpretare il Signore Oscuro dei Sith Hayden Christensen, attore che aveva interpretato nella Trilogia Prequel sia Anakin Skywalker che il Darth Vader. Un ritorno che Ewan McGregor ha confessato di aver gradito:

“Ai tempi della lavorazione dei prequel, con Hayden avevamo creato un rapporto fortissimo, sviluppatosi anche allenandoci assieme per le scene dei combattimenti. Purtroppo, poi ci siamo persi, ma quando abbiamo ricominciato a lavorare assieme per Obi-Wan Kenobi è stato come il tempo non fosse passato, è stato come un viaggio nel tempo”

Parlando dei duelli, abbiamo scoperto che Ewan McGregor non ha perso il suo leggendario vizio di fare il suono delle spade laser durante le scene di lotta (“Ma come si fa non farlo?”). Il nostro incontro con il cast di Obi-Wan Kenobi ci ha lasciato la sensazione che la serie di Disney+, in uscita il prossimo 27 maggio, sarà una produzione che renderà onore allo spirito della saga, andando a raccontare uno dei capitoli mai raccontati prima della storia di Star Wars.

