Nella futura serie a lui dedicata, Obi-Wan Kenobi dovrà affrontare diversi nemici, ma dai trailer e da quanto rivelato dalla produzione della nuova serie live action di Star Wars, una delle minacce più letali sarà una Inquisitrice, Reeva Savander. Interpretata da Moses Ingram, questa figura minacciosa, affiliata all’Inquisitorium, promette di esser uno dei personaggi di punta della serie in arrivo su Disney+ il prossimo 27 maggio. Ma chi è Reeva in Obi-Wan Kenobi?

In Obi-Wan Kenobi, Reeva Savander avrà una grande importanza

immagini ufficiali di Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi è ambientata dieci anni dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith, in quelli che sono i primi anni di consolidamento dell’Impero. Dopo la caduta della Repubblica e l’esecuzione dell’Ordine 66, che ha quasi condotto allo sterminio dei Jedi, i protettori della Repubblica sono ora costretti a vivere in esilio, nascondendosi. L’Imperatore non è ancora certo di avere eliminato la loro minaccia, motivo per cui crea l’Inquisitorium, un’agenzia che arruola possessori della Forza e ex-Jedi, che dopo esser stati convertiti alla causa imperiale e al Lato Oscuro, vengono incaricati di dare la caccia ai Jedi fuggitivi, sotto il controllo di Darth Vader. Oltre allo sterminio dei Jedi, gli Inquisitori sono incaricati di cercare nella galassia bambini che mostrino affinità alla Forza, rapendoli per renderli strumenti nelle mani di Palpatine.

In precedenza, gli Inquisitori sono stati mostrati nella serie animata Star Wars Rebels, dove compare anche il Grande Inquisitore, e nel videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order. Per il loro esordio in live action, si è dovuto attendere la nascita di Obi-Wan Kenobi, dove la regista Deborah Chow, già all’opera in The Mandalorian, ha voluto creare una dicotomia tra la continuity Canon di Star Wars e l’introduzione di nuovi personaggi, muovendosi in un periodo poco esplorato del franchise, l’ascesa dell’Impero:

“Porteremo gli Inquisitori in live action e il personaggio di Moses è una figura completamente nuova. Ma credo che una delle cose che volevamo ottenere, era di introdurre nuovi personaggi pure rispettando il forte legame alla continuity all’interno della serie. Per me, gran parte del fascino di Star Wars è sempre stato conoscere nuovi pianeti e nuove specie, quindi ero davvero entusiasta di poter introdurre il personaggio di Moses. Era anche, da un certo punto di vista, eccitante poter creare questa sorta di giovane donna del Lato Oscuro, perché nella produzione live action non ci sono molti seguaci del Lato Oscuro”

Nella continuity di Star Wars sono presenti diverse figure femminili legate al Lato Oscuro, come Asajj Ventress, le Sorelle della Notte e Madre Talzin, ma sono tutti ruoli che hanno una forte importanza all’interno di Star Wars: The Clone Wars, serie animata ambientata durante gli anni della guerra con i Separatisti che portò alla fine della Repubblica.

immagini ufficiali di Obi-Wan Kenobi

In Obi-Wan Kenobi, Reeva Savander potrebbe avere una visibilità pari a quella del Jedi interpretato da Ewan McGregor. Di lei sappiamo che è una ex-Jedi, asservita al volere dell’Inquisitorium e totalmente devota alla sua missione. Nel trailer la sentiamo chiamare per nome Obi-Wan, il che lascia intendere una certa familiarità con il Jedi, elemento che potrebbe rivestire una grande importanza nella serie. Pur non avendo dettagli precisi sul passato di Reeva, la sensazione è che potrebbe avere un background simile a quello di Trilla Suduri, la Seconda Sorella conosciuta nel videogioco Star Wars Jedi: The Fallen Order, dove si scopriva che durante la caduta della Repubblica Trilla, all’epoca una padawan, era stata catturata e torturata tramite il Lato Oscuro, trasformandola in uno strumento dell’Inquisitorium.

L’inquisitrice intrepretata da Moses Ingram in Obi-Wan Kenobi potrebbe seguire un simile percorso, arrivando però a una maggior caratterizzazione rispetto a Trilla, magari avendo l’occasione di sperimentare un diverso finale, tramite una redenzione che la riconduca lontano dal Lato Oscuro.

L’offerta di Disney+