Il suo ritorno in Obi-Wan Kenobi non ha raccolto pienamente la soddisfazione dei fan di Star Wars, ma vedere su schermo Darth Vader resta comunque un momento di grande fascino per il fandom del franchise. Nuovamente interpretato da Hayden Christensen, già interprete di Anakin Skywalker in L’Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith, il ritorno del Signore Oscuro dei Sith ha inevitabilmente condotto a un interrogativo: vedremo mai una serie su Darth Vader?

Dopo Obi-Wan Kenobi, quale sarà il futuro di Darth Vader nelle future produzioni di Star Wars?

Personaggi iconico della saga, Darth Vader è apparso in diverse opere corollarie del franchise, come videogiochi e fumetti, dominando la scena anche nel finale di Rogue One, con quella che viene ancora considerata come una delle sue presenze sceniche meglio riuscite. Dimostrazione di come l’utilizzo di una figura così carismatica e centrale nel mito di Star Wars sia un asset da non sottovalutare, al punto che diverse voci vorrebbero Darth Vader pronto a comparire in altre produzioni future del franchise.

Una simile ipotesi non poteva che tramutarsi in una domanda diretta a Hayden Christensen, che ha dovuto affrontare questo interrogativo durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, specialmente in merito a un’eventuale serie dedicata a Darth Vader:

“Poter mostrare ancora di più di questo personaggio sarebbe fantastico! Vader sta cercando di far del suo meglio per uccidere la parte di lui che è ancora Anakin, ma ci dovrà sempre esser una parte di Anakin in lui. È parte di lui, e questo è un elemento divertente, penso sempre alla parte di Anakin che è racchiusa nel personaggio”

Queste premesse sembrano indicare come l’attore sia pronto a esplorare ulteriormente il Signore Oscuro dei Sith. Per quanto approfondito in altri media, come la serie animata Star Wars: Rebels o i fumetti Marvel, la vita di Darth Vader nel periodo dell’Ascesa dell’Impero rimane uno degli aspetti più interessanti della continuity di Star Wars. Eppure, nonostante questo dettaglio, non era scontato che Christensen tornasse a interpretare il Signore Oscuro dei Sith, come ha confessato lui stesso:

“Per me è stata una vera sorpresa. Per molto tempo ho pensato che non sarei mai tornato nei panni del personaggio, ma in un angolino della mia testa continuavo a esser speranzoso che un giorno mi si sarebbe nuovamente presentata questa possibilità. Obi-Wan Kenobi è stata un’esperienza sorprendente sul piano emotivo. È un personaggio che significa molto per me, e anche per molte altre persone. Si tratta di una presenza importante della cultura popolare, in un modo unico, quindi poter continuare il mio viaggio con Darth Vader è stato stupendo”

