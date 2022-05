Quando sarà ambientato Obi-Wan Kenobi all’interno della continuity di Star Wars? Pur sapendo che la serie di Disney+ in uscita il 27 maggio si colloca tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza, la conferma da parte della regista Chow che gli eventi che vedremo sono da collocarci dieci anni dopo l’ultimo capitolo della Trilogia Prequel è un dettaglio importante. La cronologia di Star Wars, infatti, ha iniziato a non esser basata solamente sui film al cinema da quando sono stati creati dei prodotti corollari, come Clone Wars, Rebels e The Mandalorian, o film spin off, come Rogue One e Solo, che hanno contribuito a creare ulteriori paletti attorno a cui sviluppare questa complessa saga.

Obi-Wan Kenobi: quando sarà ambientato nella continuity di Star Wars?

immagini ufficiali di Obi-Wan Kenobi

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Debora Chow ha svelato che Obi-Wan sarà collocato all’incirca dieci anni dopo l’ascesa di Palpatine e la trasformazione di Anakin Skywalker in Dart Vader, orizzonte temporale che consente di collocare la serie di Disney+ tra Solo e Rogue One.

“Per noi la vicenda prende vita dieci anni dopo La Vendetta dei Sith, quindi siamo proprio in mezzo tra prequel e trilogia originale. E soprattutto, sarà una storia con Obi-Wan come personaggio centrale. Per la maggior parte, abbiamo cercato di raccontare il viaggio intrapreso da Obi-Wan dopo La Vendetta dei Sith, con tutta la soffferenza e il dramma occorso nel finale, per divenire la figura pacifica e calma che Alec Guinness ha interpretato in Una Nuova Speranza. Abbiamo provato a raccontare questo momento di transizione, come sia riuscito a passare da una fase della sua vita a un’altra”

Un momento centrale nella vita di Obi-Wan, interpretato nuovamente da Ewan McGregoer, che non può esimersi dall’analizzare il suo rapporto con il suo vecchio padawan, divenuto ora Darth Vader:

“A questo punto, sia per Obi-Wan che per la galassia, è un periodo davvero oscuro, motivo che ha reso particolarmente interessante raccontare questa storia. L’Impero è in ascesa, siamo dopo l’esecuzione dell’Ordine 66, quindi gran parte dei Jedi è stata uccisa, mentre i sopravvissuti sono braccati dagli Inquisitori. Quindi, è il periodo peggiore per esser un Jedi, Dal punto di vista di Obi-wan, sono passati dieci anni dall’Ordine 66, con coloro che conosceva costretti alla macchia e con la convinzione di aver ucciso Anakin”

L’offerta di Disney+