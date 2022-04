I fan di Star Wars sono in trepidante attesa per l’uscita, il 27 maggio, di Obi-Wan Kenobi, la serie live action che su Disney+ racconterà la vita del celebre maestro Jedi, nuovamente interpretato da Ewan McGregor, tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza. Il focus della serie sarà proprio dedicato alla ricerca da parte di Obi-Wan di un modo per convivere con gli eventi seguenti all’ascesa dell’Impero e la fine della Vecchia Repubblica, ma soprattutto sarà l’occasione per ribadire l’importanza di Anakin Skywalker nella vita di Obi-Wan Kenobi.

Quanto sarà importante il rapporto con Anakin in Obi-Wan Kenobi?

Già da tempo è stato confermato il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader, il Signore Oscuro dei Sith, ovvero Anakin Skywalker dopo che il vecchio padawn di Kenobi ha abbracciato il Lato Oscuro. La relazione tra i due, sviluppatasi nella Trilogia Prequel di Star Wars (La Minaccia Fantasma, L’Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith) è stata fondamentale nel definire il ruolo di Anakin Skywalker come maestro Jedi. Un aspetto che ha spinto a valorizzare la presenza di Anakin Skywalker nella vita di Obi-Wan Kenobi anche nella serie di Disney+, come ha confermato a Entertainment Weekly lo sceneggiatore Joby Harold:

“Obi-Wan è definito dal suo passato in modo evidente. Intendo dire, Obi-Wan e Anakin hanno condiviso davvero molto, come abbiamo visto al cinema. Sono stati così vicini che tutto ciò che Obi-Wan ha vissuto e ogni cosa che gli è successa durante il suo rapporto con Anakin non ha potuto fare a meno di definirlo. E nella serie, incontreremo un uomo che è stato pesantemente definito da questa storia, che lo voglia o meno. Parte del viaggio che affronterà sarà per riconciliarsi con il passato, arrivando all’accettazione e alla ricerca del proprio posto. E questa sua ricerca, i luoghi che visiterà sul piano emotivo tanto quanto su quello su fisico, le battaglie che dovrà affrontare, avranno molto a che fare con il passato, con il comprendere chi era all’epoca, il suo ruolo nella propria storia e nell’esistenza degli altri”

Obi-Wan Kenobi arriverà su Disney+ il prossimo 27 maggio, con i primi due episodi.

