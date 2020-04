Oh, Mia Dea! The Movie in Prima Visione TV su Man-Ga

Attraverso la sua pagina facebook ufficiale Man-Ga – ha confermato che trasmetterà in prima visione assoluta Oh, Mia Dea! The Movie il prossimo 25 aprile 2020 alle ore 21:20 e successivamente in replica domenica 3 maggio alle ore 21:20, sabato 30 maggio alle ore 21:20 e domenica 7 giugno alle ore 21:20.

Oh, Mia Dea! The Movie fu realizzato nel 2000 ed è ispirato all’omonimo manga di Kosuke Fujishima edito in Italia da Edizioni Star Comics.

Oh, Mia Dea! The Movie uscì nel 2008 in DVD per Fool Frame.

Eccovi la trama:

La nostra storia comincia dalla terza primavera da quando Belldandy e Kei’ichi hanno iniziato la loro convivenza.

Il club dei motori dell’università Nekomiko, il circolo al quale appartiene Kei’chi, sta per accogliere come ogni inizio di anno accademico le nuove leve che prenderanno il posto degli studenti ormai laureati o passati ai corsi di dottorato, i cosiddetti OB (Old Boy). Tra i candidati ad entrare nel club appare una splendida ragazza dai lunghi capelli neri, di nome Morgan. La riservata giovane donna fa in modo di avvicinarsi a Belldandy e Kei’chi. A questo punto accade qualcosa di inaspettato: il mentore di Belldandy, del quale si erano perdute completamente le tracce da molto tempo, appare improvvisamente sulla Terra dinanzi alla sua ex allieva.

Quale sarà l’obiettivo di questo misterioso individuo?

Contemporaneamente, nel mondo celeste, cominciano a manifestarsi uno dopo l’altro strani eventi: l’evasione dalla prigione della Luca di un criminale e l’intrusione di un virus nel sistema Yggdrasil, causando uno stato di massima confusione.

Le misteriose vicende finiranno per accentrarsi sulla coppia Kei’ichi/Belldandy, che dovranno affrontare una durissima prova che coinvolgirà il mondo celeste e quello terreno.

Vi rimandiamo QUI per il palinsesto completo di Man-Ga, canale tematico di Sky che potete trovare al numero 133 del vostro telecomando se siete abbonati, con le novità di aprile 2020.