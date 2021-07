One Piece: il crossover con Dov’è Wally? sulla copertina di Weekly Shonen Jump

L’account Twitter ufficiale di One Piece Staff (recuperate qui su Amazon i numeri del manga e il merchandise ufficiale della serie originale di Eiichiro Oda) ha annunciato di recente che il numero unico che unirà le uscite numero 33 e 34 di Weekly Shonen Jump includerà una particolarità per i fan di One Piece: il crossover con Dov’è Waldo?, la collana di libri per bambini creata dall’illustratore inglese Martin Handford. Il numero in questione uscirà il 19 luglio.

One Piece: il crossover con Dov’è Wally?

L’account ha pubblicato un’illustrazione crossover corredata da questa didascalia:

“Quel personaggio familiare di Dov’è Wally? Ha vagato nel mondo di One Piece?“.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1018 capitoli e 99 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili.

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 982 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 578 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.