Weekly Shonen Jump lancerà in un paio di settimane due nuovi manga, fra l’altro, abbastanza promettenti. AnimeNewsNetwork informa che il numero 30 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per acquisto da oggi, lancerà due nuove serie manga che esordiranno nelle prossime due settimane.

I due nuovi manga di Weekly Shonen Jump, i dettagli

Il primo si chiama si chiama Red Hood, scritto e disegnato da Yuki Kawaguchi, ed esordirà nel numero 31 di Shonen Jump previsto il 28 giugno 2021.

La rivista giapponese lo descrive come una storia di caccia di puro stampo fantasy all’ultimo grido che si svolge in una villaggio dove un giovane ragazzo incontra un misterioso cacciatore. Il primo capitolo si comporrà di 54 pagine.

Kawaguchi ha pubblicato un one-shot dello stesso manga sulla medesima rivista lo scorso anno.

Il secondo manga, invece, si intitola Neru: Bugei Dogyo (Neru: Arista Marziale Itinerante) ed esordirà il 5 luglio attraverso il numero 31 della rivista. Il manga è scritto e disegnato da Minya Hiraga.

La rivista giapponese rivela che la storia ruota attorno a Neru, un ragazzo che ha letto un libro di segreti e imparato autonomamente le arti marziali. Un giorno apprende l’esistenza di una delle scuole più famose di arti marziali detenuta da un’importante famiglia e vi cercherà di frequentarla.

Il manga è stato serializzato temporaneamente in versione digitale di Weekly Shonen Jump nel settembre 2020. Su Amazon potete recuperare il più recente volume italiano a cura di Star Comics del manga del momento, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Curiosità sui nuovi manga e autori

Cortesia di @WSJ_manga su Twitter, ecco alcun curiosità su manga e autori.

Abbiamo asserito il termine “promettente” nel titolo di questo nostro articolo dal momento che Red Hood si è aggiudicato nel 2020 il primo posto nella Golden Future Cup, concorso annuale tutto dedicato ai giorni emergenti che cercano ad emergere. Ogni vincitore di questo contest ha la possibilità di ricevere la serializzazione.

Yuki Kawaguchi ha pubblicato nel 2017, in occasione del JUMP New World Manga, un’opera dal titolo Skeleton Bolt, pubblicato anche nell’edizione invernale del Jump GIGA 2018. L’autore ha anche pubblicato nell’edizione invernale del 2019 di Jump GIGA un one-shot dal titolo Devil in the Westland.

Fra le altre opere dell’autore Kawaguchi abbiamo il one-shot Furenai Futari pubblicato nel 2019 in occasione del Jump’s Romcom Festival, Kiraboshi no Meryl pubblicato sul 3° numero di Weekly Shonen Jump del 2020, Yadokari no Kuni pubblicato sull’applicazione online di Shonen Jump+ e, infine, Myakunashi nel numero 38 del 2020 di Shonen Jump. Dopo questo one-shot, l’autore farà conoscere al mondo il suo Red Hood.

Relativamente a Hiraga Minya, l’autore ha pubblicato la serie in corso di debutto nella versione digitale di Shonen Jump nel numero 42 del 2020. Il manga ammontava ad un totale di 4 capitoli. In più, Hiraga è stato uno dei vincitori del 93° Tezuka Award pubblicando nel numero 35 di Shonen Jump del 2017 una episodio autoconclusivo dal titolo Utsurou Toki no Naka.

L’artista nipponico ha anche pubblicato Stokkin Pro’s winner Butai o Oriru Sonotoki wa e NO MORE… sull’applicazione di Shonen Jump+ nel 2018.