One Piece Stampede – Il Film arriva in versione home video dal 19 marzo

One Piece Stampede – Il Film sta per arrivare in DVD e Blu-Ray: la versione home video targata Koch Media sarà disponibile dal 19 marzo in tre edizioni.

Un’avventura che dopo 20 anni continua ad emozionare i fan e ad attirarne sempre di nuovi, quella di Monkey D. Rufy e della sua ciurma, impegnati nella ricerca del leggendario One Piece, il tesoro del Re dei Pirati Gol D. Roger. Il successo del manga di Eiichirō Oda è stato tale da aver permesso a One Piece di entrare di diritto nel Guinness dei Primati: si tratta infatti della serie a fumetti disegnata da un solo autore ad aver il maggior numero di copie pubblicato, ovvero oltre 320 milioni. Inoltre, dal 1999 il manga con protagonista Cappello di Paglia è stato trasposto sotto forma di anime dalla Toei Animation e, nell’ottobre 2019, ne è stata tratta la pellicola One Piece Stampede – Il Film.

Il capitolo cinematografico della saga ha ottenuto un grande successo e, dal 19 marzo 2020, sarà disponibile anche in home video, pubblicato da Anime Factory, etichetta di proprietà Koch Media. Sarà possibile quindi godersi da casa One Piece Stampede – Il Film, in ben tre edizioni: Limited Edition in DVD e Blu-Ray, oltre che la SteelBook UltraLimited Edition, che invece sarà disponibile solo in Blu-Ray.

Tutte le edizioni targate Koch Media saranno dei veri e propri pezzi da collezione, in quanto conterranno 5 card da collezione e lo speciale di Renato Novara, Emanuela Pacotto e Maurizio Merluzzo in sala doppiaggio; tra i contenuti extra figurano il trailer cinematografico, l’Anime Factory Trailer, i crediti iniziali in versione italiana oltre che i crediti dei doppiatori.

One Piece Stampede – Il film è la pellicola cinematografica ad opera di Eiichirō Oda diretta da Takashi Otsuka, che vede protagonisti Monkey D. Rufy e la sua ciurma alla più grande festa del mondo dei pirati: la Fiera Mondiale Pirata. Invitate dall’Organizzatore di Feste, Buena Festa, le flotte provenienti da ogni angolo del globo si sono radunate in questo luogo pieno di padiglioni glamour, e tutti i pirati sono mossi dalla grande caccia al tesoro in cui il primo premio è legato al One Piece di Gol D. Roger. Tuttavia, nessuna sa che Buena Festa ha in serbo delle trappole per i pirati e, durante la caccia, il famigerato Douglas Bullet farà la comparsa in scena per appropriarsi del titolo di Re dei Pirati con la sua nave, la Stampede.

L’appuntamento con la caccia al tesoro più folle di sempre, in versione home video, è per il 19 marzo 2020.