One Piece: Vivi’s Adventure, il capitolo speciale gratis su Manga Plus

One Piece: Vivi’s Adventure, il nuovo capitolo speciale di One Piece, disegnato da Naoshi Komi, autore famoso per il manga Nisekoi, pubblicato in Italia da Star Comics mentre l’omonimo adattamento anime rimane ancora inedito, è ora disponibile, gratuitamente, su Manga Plus e potete leggerlo a questo link.

A proposito di One Piece: Vivi’s Adventure

One Piece: Vivi’s Adventure, nome originale Vivi no Boken, curato da Naoshi Komi, è il capitolo 216 del manga di Eiichiro Oda, raccolto nel volume 23 della serie, pubblicato questo mese sul numero 39 di Weekly Shonen Jump.

One Piece: Vivi’s Adventure è composto da ben 48 pagine, fra cui una a colori, e rivisita sotto lo stile del maestro Komi, la famosa scena dell’arco narrativo di Alabasta dopo la conclusione delle lunga battaglia (capitolo 216).

Vi riproponiamo l’illustrazione a colori del progetto con Vivi e Rufy:

One Piece: Vivi’s Adventure è parte del progetto Cover Comic Project di One Piece nato in occasione del 20° anniversario che ripropone alcuni eventi iconici del manga disegnati da alcuni autori scelti.

Sui numeri 40 e 41 di Weekly Shonen Jump verranno pubblicati altri due capitoli speciali. Il primo è curato degli autori di Food Wars! Shokugeki no Soma, Yuto Tsukuda e Shun Saeki: si intitolerà One Piece: Shokugeki no Sanji e si focalizzerà su Sanji Vinsmoke. Il secondo è realizzato invece da Sohei Koji e sarà un capitolo speciale di One Piece Gakuen (One Piece Academy).

A proposito di One Piece

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22l 1997 le pagine di Weekly Shonen Jump della Shueisha. Il volume 99 è uscito in Giappone il 4 giugno 2021 mentre il volume 100 sarà pubblicato il 3 settembre.

In Italia la serie è edita dalla casa editrice Star Comics con 98 volumi disponibili. Il volume 98 è stato pubblicato con sovraccoperta in pvc, maxi poster e una cartolina da collezione (potete recuperarlo su Amazon!):

Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia!

Mentre divampa lo scontro finale sull’Isola degli Orchi, Yamato, progenie di Kaido, esprime la volontà di combattere al fianco di Rufy. Nel frattempo l’Imperatore a capo dei Pirati delle Cento Bestie, tra lo sgomento dei presenti, illustra la vera natura del progetto per la Nuova Onigashima: insieme a Big Mom intende far precipitare il mondo nel terrore!

L’adattamento anime è disponibile su Crunchyroll in edizione sottotitolata, mentre Netflix sta sviluppando il live-action.