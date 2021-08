One Piece: annunciati capitoli speciali da diversi autori

Il numero 38 di Weekly Shonen Jump, disponibile per l’acquisto in Giappone e negozi online, ha svelato che Naoshi Komi, mangaka conosciuto per Nisekoi, disegnerà un capitolo manga speciale dedicato a One Piece, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

One Piece: il capitolo speciale dall’autore di Nisekoi

Il capitolo manga speciale si intitola Vivi no Boken (L’Avventura di Vivi) e sarà pubblicato all’interno del numero 39 di Weekly Shonen Jump previsto per il 31 agosto 2021.

Relativamente ai contenuti, il capitolo manga sarà composto da un totale di 48 pagine, fra cui una a colori, e rivisiterà sotto lo stile del maestro Komi la famosa scena dell’arco narrativo di Alabasta dopo la conclusione delle lunga battaglia (Capitolo 216).

E’ stata svelata una prima illustrazione a colori del progetto con Vivi e Rufy nello stile di Komi. La possiamo guardare di seguito direttamente dal profilo ufficiale Twitter di One Piece:

Il capitolo manga speciale rientra nel progetto Cover Comic Project di One Piece nato in occasione del 20° anniversario. Il progetto pone l’obiettivo di ricreare, secondo lo stile di autori designati, eventi iconici del manga.

Naoshi Komi sarà il secondo autore a prendere parte al progetto con il capitolo su Vivi. Il primo è stato Boichi (Dr. Stone, Sun-Ken Rock, Origin) il quale ha ricreato i Capitoli 51-52 di One Piece proponendo lo scontro tra Zoro e Mihawk, Roronoa Zoro: Umi ni Chiru (Roronoa Zoro: Falls Into the Ocean).

Il capitolo era stato pubblicato a luglio 2020 all’interno del numero 34 di Weekly Shonen Jump.

Boichi è anche al lavoro sulla serie manga dedicata al personaggio di Ace, One Piece Episode A. Qui i dettagli.

One Piece: gli altri due capitoli speciali

E non è finita qui dal momento che sono previsti altri due capitoli manga speciali sono previsti.

Il primo sarà a cura degli autori di Food Wars! Shokugeki no Soma, Yuto Tsukuda e Shun Saeki. Il capitolo, intitolato One Piece: Shokugeki no Sanji e focalizzato su Sanji Vinsmoke, sarà pubblicato il 6 settembre 2021 all’interno del numero 40 di Weekly Shonen Jump. Si tratta del 4° capitolo della serie in questione e soltanto il 3° è arrivato il 19 luglio 2021 in occasione del 24° anniversario di One Piece.

Il secondo, invece, è realizzato da Sohei Koji e si tratta di un capitolo speciale di One Piece Gakuen (One Piece Academy) in corso di pubblicazione su Saikyo Jump, rivista bimestrale edita da Shueisha. Il manga in questione è già una serie edita sul magazine appena citato.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1022 capitoli e 99 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 988 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.