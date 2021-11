One-Punch Man Volume 24: data di uscita e copertina

Emerge online la copertina del volume 24 di One-Punch Man, il manga realizzato da Yusuke Murata (Eyeshield 21) basandosi sul lavoro originale di ONE (Mob Psycho 100), che uscirà in Giappone e negozi online a partire da 3 dicembre 2021.

L’illustrazione di copertina è stata diffusa direttamente dal maestro Murata mediante Twitter e possiamo guardarla di seguito nella sua interezza:

Il 24° volume di One-Punch Man segnerà la seconda pubblicazione in tankobon del manga nel corso del 2021. Difatti il precedente, il numero 23, è uscito in Giappone a gennaio 2021. Il manga è rimasto orfano per un certo lasso di tempo del fumetto fisico, ma adesso è finalmente tempo di nuovo materiale che nel prossimo futuro approderà anche qui in Italia per Planet Manga.

Il nuovo volume riprenderà la narrazione dal capitolo 113.

One-Punch Man: il manga e l’anime

One-Punch Man è un manga scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata sulla rivista Weekly Young Jump (Shueisha) dal 2012. I capitoli pubblicati sono raccolti in tankobon, per il momento 23. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con i medesimi volumi disponibili.

Il manga ha ispirato due serie animate. La prima è stata trasmessa nel 2015 in Giappone per 12 episodi e visibile con sottotitoli in italiano, legalmente e gratuitamente su VVVVID (Dynit), mentre la seconda è andata in onda nel 2019 sempre per 12 episodi totali e con le stesse modalità di visione della prima. La prima stagione è disponibile in Italia anche su Prime Video (Amazon).

Attualmente l’anime accorpa 24 episodi. E’ in lavorazione per Sony Pictures un film live action occidentale con attori reali.

Non sapete di cosa parla il manga e ne siete curiosi? Di seguito una sinossi e se voleste provarne la lettura qui potete acquistare su Amazon il 1° volume (per i lettori più accaniti, invece, proponiamo la più recente pubblicazione, il 23° volume, in edizione variant).