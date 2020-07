Onward – Oltre la magia : rinviata l’uscita nelle sale

Altro rinvio in casa Disney, Onward – Oltre la magia infatti non verrà più proiettato nelle sale italiane il prossimo 22 Luglio. Onward, produzione Pixar, diretto e sceneggiato da Dan Scanlon (Monster University), ha fatto la sua prima apparizione nelle sale cinematografiche statunitensi il 6 Marzo, rimanendo in cartellone solamente 13 giorni a causa dell’epidemia di Coronavirus, riuscendo tuttavia ad incassare ben 40 Milioni di dollari.

La sinossi del film:

In un mondo fatato dove la magia, poco alla volta, è stata sostituita dalla tecnologia, due fratelli elfi scoprono un messaggio segreto lasciato dal padre venuto a mancare durante la loro infanzia. Seguendo le istruzioni, potrebbero ricreare un incantesimo in grado di riportarlo in vita solo per un giorno. Inizia così una caccia al tesoro ricca di imprevisti e ostacoli che condurrà i due ragazzi a riscoprire valori ancestrali.

In Italia la nuova pellicola Disney Pixar avrebbe dovuto fare il suo debutto il 5 Marzo, salvo poi essere rinviata al 16 Aprile e poi nuovamente al 22 Luglio a causa del lockdown. Il 4 Giugno Disney aveva scelto proprio questa pellicola per fare da apri pista verso la riapertura delle sale avvenuta il 15 Giugno. I dati dell’ultimo box-office mostrano però come la riapertura sia lenta e gli incassi cinematografici risultano ancora essere irrisori rispetto a quelli registrati l’anno scorso.

Sembra quindi che la ripresa del botteghino sia ancora lenta e che Disney abbia scelto di intraprendere la via della prudenza, dopo aver rinviato svariati titoli ( come Mulan e Tenet, che dovrebbe debuttare il prossimo 26 Agosto) il colosso dell’animazione ha infine deciso di rinviare anche il tanto atteso Onward. Sebbene non sia stata ancora ufficialmente annunciata una data di uscita Onward verrà presentato in anteprima al Giffoni Film Festival il 16 Luglio. Onward – Oltre la magia aveva debuttato durante la scorsa edizione della Berlinale, incassando oltre 103 milioni di dollari nei paesi in cui ha visto la luce nelle sale prima del lockdown.