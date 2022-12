Possiamo dirlo, possiamo già intuirlo: questo film sarà una bomba. Christopher Nolan, in una recente intervista, ha dichiarato che anche stavolta ha voluto rendere la sua produzione il più autentica possibile e dato che con Oppenheimer il suo biopic dedicato al “padre” della bomba atomica, porta sul grande schermo la vita del fisico e il suo progetto Manhattan, vedremo la prima esplosione nucleare. E secondo le conferme del regista, senza CGI.

Christopher Nolan porta sul grande schermo l’esplosione nucleare senza CGI col suo Oppenheimer

Nonostante i suoi grandi successi, Christopher Nolan ha sempre preferito gli effetti visivi autentici e reali rispetto alla computer grafica. I dietro le quinte di Dunkirk e Tenet, in cui vengono mostrate le scene d’azione senza l’uso della CGI, hanno indorato la nomea di Nolan. Ciò significa che per Oppenheimer, Nolan ha fatto tutto il possibile per provare a replicare la prima esplosione nucleare mai creata? A quanto pare sì.

Il film si concentra sull’interpretazione di Cillian Murphy nei panni di J. Robert Oppenheimer, il capo del Progetto Manhattan, il progetto governativo incaricato di creare le prime armi nucleari per gli Stati Uniti. Anche se Nolan non ha creato una vera arma nucleare – sembra strano specificarlo, ma le fonti fanno notare che è meglio sottolineare che potrebbe aver avuto qualche problema in questo caso – il regista ha detto in una recente intervista che lui e la sua troupe sono riusciti a ricreare il test Trinity, il primo test di armi nucleari in assoluto, senza l’uso di immagini generate al computer.

Penso che ricreare il test Trinity [la prima detonazione di un’arma nucleare, nel New Mexico] senza l’uso della computer grafica, sia stata una grande sfida da affrontare. Andrew Jackson – il mio supervisore agli effetti visivi, l’ho coinvolto subito – stava ragionando su come avremmo potuto realizzare molti degli elementi visivi del film, dalla rappresentazione della dinamica quantistica e della fisica quantistica allo stesso test Trinity, alla ricreazione. Ne abbiamo parlato anche con la mia squadra e alla fine l’abbiamo realizzata a Los Alamos su una mesa nel New Mexico, grazie a condizioni meteorologiche straordinarie, molte delle quali erano necessarie per il film, in termini di condizioni molto dure là fuori. Ci sono state enormi sfide pratiche.

Sebbene la realizzazione dell’esplosione sia stata una sfida di per sé, Nolan ha aggiunto che tutto questo film biografico storico si è rivelato una “grande sfida logistica”.

Una storia di immensa portata, uno dei progetti più impegnativi che abbia mai intrapreso in termini di portata e in termini di interpretazione, data l’ampiezza della storia di Oppenheimer. Ma avevo una troupe straordinaria e si sono davvero fatti avanti. Ci vorrà un po’ prima che finiamo. Ma sicuramente mentre guardo i risultati arrivare e mentre sto mettendo insieme il film, sono entusiasta di ciò che la mia squadra è stata in grado di fare raggiungere.

Oltre a Murphy, Oppenheimer presenta un ensemble costellato di stelle di Hollywood, tra cui Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Gary Oldman, Rami Malek, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine , Alden Ehrenreich e tanti altri. In uscita il 21 luglio 2023, Oppenheimer è basato sulla biografia premiata col Premio Pulitzer, American Prometheus, di Kai Bird e Martin J. Sherwin.