Siamo tutti curiosi di scoprire cosa Christopher Nolan ha in serbo per i suoi fan con il nuovo film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Ora Universal Pictures ha rilasciato il primo trailer di Oppenheimer, il biopic su J. Robert Oppenheimer che esplorerà la vita del fisico teorico responsabile del progetto Manhattan, alla base della creazione della bomba atomica durante la seconda guerra mondiale.

Oppenheimer in un'immagine ufficiale di Universal Pictures

Il primo trailer di Oppenheimer

Oppenheimer è descritto come “un thriller epico sull’uomo enigmatico che ha rischiato di distruggere il mondo intero per salvarlo”. Cillian Murphy, noto per aver interpretato Thomas Shelby nella serie TV Peaky Blinders, vestirà i panni del protagonista, affiancato da Florence Pugh in quelli di Jean Tatlock, membro del Community Party degli Stati Uniti con la quale Oppenheimer ha avuto una relazione.

Nel cast sono presenti anche Benny Safdie nel ruolo di Edward Teller, componente della squadra del Progetto Manhattan e fisico ungherese, considerato il padre della bomba all’idrogeno; Emily Blunt nei panni di Katherine Vissering Oppenheimer, moglie di J. Robert Oppenheimer; e ancora Josh Hartnett, Robert Downy Jr., Matt Damon, Dane Dehaan, Jack Quaid, Matthew Modine, David Dastmalchian, Josh Peck, Alex Wolff, James D’Arcy, e Matthias Schweighöfer. Completano il cast Tony Goldwyn, Rami Malek, Kenneth Branagh, e Alden Ehrenreich.

Ricordiamo che Oppenheimer ha segnato la fine del sodalizio tra Christopher Nolan e Warner Bros., dopo le collaborazioni per la trilogia del Cavaliere Oscuro (su Amazon trovate i tre film in Blu-ray), Inception, Dunkirk e Tenet. Per quanto riguarda il budget a disposizione, è di circa 100 milioni di dollari, anche perché in Oppenheimer non mancheranno effetti speciali di grande qualità, come già si evince dal primo trailer che potete vedere qui sotto:

Christopher Nolan ha scritto la sceneggiatura del film, basandosi sul libro American Prometheus: The Triumph of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin, vincitore del premio Pulitzer nel 2005. Il cast tecnico è composto da molti collaboratori di lunga data del regista, come i produttori Emma Thomas e Charles Roven; il direttore della fotografia Hoyte Van Hotema; la motatrice Jennifer Lame; e il compositore Ludwig Göransson.

Ricordiamo che il regista produrrà la pellicola insieme alla moglie Emma Thomas per il loro banner Syncopy Inc. La pellicola sarà distribuita in Italia da Universal Pictures.