Oppenheimer di Christopher Nolan: Cillian Murphy sarà il protagonista

Cillian Murphy sarà presente in Oppenheimer di Christopher Nolan, il film biografico su Julius Robert Oppenheimer. Universal, che si è aggiudicata il progetto a settembre creando scalpore, in quanto è il primo film di Nolan che non sarà realizzato con lo studio con cui ha lavorato per anni, Warner Bros., ha annunciato di recente alcuni interessanti dettagli sul film.

Oppenheimer di Christopher Nolan: tutto ciò che sappiamo finora

Universal ha definito il progetto un

“thriller epico che spinge il pubblico nel paradosso al cardiopalma dell’uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per salvarlo“.

J. Robert Oppenheimer, fisico teorico americano, è considerato uno dei padri della bomba atomica, che ha contribuito a sviluppare durante la seconda guerra mondiale. Il progetto è basato sul libro vincitore del Premio Pulitzer nel 2005 American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin, quest’ultimo scomparso questa settimana. Potete acquistare il libro qui su Amazon.

Nolan sta scrivendo la sceneggiatura del film e naturalmente lo dirigerà, mentre a produrlo ci saranno sua moglie Emma Thomas e Charles Roven di Atlas Entertainment.

Cillian Murphy ha lavorato con Nolan in Batman Begins del 2005, in cui l’attore interpretava il villain Spaventapasseri. Successivamente è apparso nel resto della trilogia di Batman, oltre che in Inception e Dunkirk. Questa però sarà la sua prima volta nel ruolo di protagonista di un film di Nolan.

La produzione di Oppenheimer di Christopher Nolan inizierà all’inizio del 2022 e il regista si sta già avvalendo della collaborazione di alcuni noti professionisti del settore, tra cui il direttore della fotografia Hoyte Van Hoytema, che ha lavorato con lui su Tenet, Dunkirk e Interstellar, l’editor Jennifer Lame e il compositore Ludwig Göransson, che hanno lavorato su Tenet.

Oppenheimer di Christopher Nolan verrà proiettato nelle sale nordamericane dal 21 luglio 2023. Acquistate la collezione con ben 7 film di Christopher Nolan in 21 Blu-Ray qui su Amazon!