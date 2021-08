Original Cosplay: sapete cosa sono?

Cosplay o Original Cosplay? qual è la differenza? Avrete già sentito parlare prima di Original Cosplay, ma in questo articolo vi spiegheremo dettagliatamente di cosa si tratta.

Fare il cosplay di un personaggio, riproducendo un abito che siamo abituati a vedergli disegnato addosso in un manga, anime, videogioco, serie tv o film è il tipo di cosplay a cui siamo più abituati, e che ci capita più spesso di vedere in giro, tra foto sul web e i social, o nelle fiere, ma il concetto di cosplay è molto più vasto e comprende tante altre sotto tipologie.

Una fra queste è l’Original Cosplay. Quando si parla di Original Cosplay si parla generalmente di un costume che non esiste, creato, disegnato, confezionato o assemblato direttamente dal cosplayer stesso, che per questo motivo viene definito un cosplay “originale”.

L’Original Cosplay può essere di diverse tipologie come, ad esempio, quello di un personaggio inventato da zero, con annesso costume inventato da zero dal cosplayer stesso , oppure un costume disegnato da zero di un personaggio già esistente.

Original Cosplay: il cosplay di un personaggio inventato dal cosplayer stesso

In questo primo caso il cosplayer inizierà il suo lavoro sul suo Original Cosplay scrivendo la storia del personaggio da lui inventato, per definirne il backgound, i tratti caratteristici e tutto quello che gli serve per renderlo interessante ed unico.

Potrà pescare idee direttamente dalla sua fantasia, o ispirarsi a miti, leggende, e personaggi di varie tipologie, che nel corso della sua vita hanno destato il suo interesse o lo hanno appassionato.

Ci sono mille esempi che possono essere fatti in merito, ma per rendere un’ idea di quello che stiamo dicendo poniamo caso che un cosplayer sia molto appassionato dello scenario fantasy e quindi come ispirazione prenda un elfo, un vampiro, un mago, oppure un orco. La creazione del suo personaggio avverrà secondo i canoni specifici di quell’ ambientazione, avrà le caratteristiche di un elfo, di un vampiro, un mago, oppure un orco, ma sarà un personaggio ugualmente originale, poiché la sua storia, il suo outfit e la sua personalità sarà scritta e portata in scena dal cosplayer stesso.

In un secondo momento dovrà deciderne, quindi l’ estetica definitiva, il costume da fargli indossare, gli accessori e le armi che, nel caso si trattasse di un personaggio armato, dovrà brandire. In questa seconda fase verrà disegnato il tutto in una serie di bozzetti, essenziali per passare alla realizzazione del costume. Questa, come al solito, è la parte progettuale necessaria, dalla quale non si scappa nemmeno volendo fare un Original Cosplay, che precede la costruzione.

Solo successivamente avverrà la scelta dei materiali, che verranno scelti a seconda del periodo storico, della fantasia del cosplayer e dell’ idea che egli, vuole trasformare in realtà, ed infine giungeremo alla fase di vera e propria produzione dell’ Original Cosplay.

Consigliamo sempre ai cosplayer che decidono di portare l’Original Cosplay di un personaggio, inventato da loro sul palco per partecipare alla gara, di spiegare, al termine dell’ esibizione, da dove arrivi la loro idea, accompagnata da una breve descrizione del personaggio, dell’ ambientazione nella quale lo hanno contestualizzato, e di quello che rappresenta per loro. Questo darà la possibilità ai giudici di valutare il lavoro in maniera più completa, perché nel caso dell’ Original Cosplay nessuno di loro può avere una conoscenza pregressa del personaggio sulla base della quale dare il proprio giudizio.

Original Cosplay di un personaggio esistente

Come dicevamo prima l’Original Cosplay di un personaggio già esistente si basa sulla creazione e la realizzazione di un costume inventato dal cosplayer stesso ma questa volta viene ispirato ad un personaggio già noto, del quale vogliamo realizzare la nostra personale versione.

Non servirà quindi inventare un personaggio, né tanto meno la sua storia, ma magari sarà utile informarci il più possibile su ciò che è già stato scritto e mostrato in proposito. Esattamente come nel caso precedente verranno disegnati abiti, accessori, armi ed armature, e successivamente si passerà alla realizzazione di tutto quanto.

Un’ altra possibilità è quella che si scelga di far indossare al nostro personaggio un costume ispirato ad un altro, ma disegnato appositamente per ricordarli entrambi, come se il personaggio di cui scegliamo di fare l’Original Cosplay fosse vestito con l’ abbigliamento tipico di un altro personaggio ma mantenga i propri colori, le forme, e lo stile per differenziarsi e rimanere riconoscibile.

Original Cosplay: versioni marittime o natalizie

A volte capita che in concomitanza di alcuni eventi si voglia creare una versione tematica del personaggio del quale si intende fare il cosplay. Ecco che l’Original Cosplay, in questi casi, ci viene in aiuto come un idea originale per celebrare una festività come Natale, Pasqua indossando i panni del nostro personaggio preferito, oppure per sopportare il caldo estivo facendo cosplay nelle nostre fiere preferite.

Moltissime persone adorano riproporre i propri personaggi amati nelle versioni Natalizie, con cappelli di Babbo Natale, cerchietti con corna da renna, outfit dedicati, o nelle versioni Pasquali, con orecchie da coniglio, uova come accessori, e tanto altro.

Troviamo che questo sia molto divertente e bello da vedere sia durante le manifestazioni nei periodi vicini alle festività, sia nelle foto e nei video che girano sul web, e nelle pagine social, ormai diventate di uso comune per mostrare i propri lavori. Ma anche le versioni in costume da bagno, o estive, non sono da meno, e spesso, come già dicevamo prima vengono create principalmente per poter fare cosplay nelle fiere estive, dove, nonostante il caldo torrido, ci si diverte con gli amici tra un giro agli stand, e uno shooting in riva al mare o in piscina.

Original Cosplay significa anche questo, ovvero poter contestualizzare il personaggio che amiamo, mediante la creazione tematica di un costume, nelle diverse situazioni dell’ anno e in questo modo poterci divertire in ogni periodo sfruttando qualunque occasione.

Per quale motivo creare un Original Cosplay?

Copiare sempre un costume già disegnato, ed interpretare ogni volta un personaggio già esistente per quanto possa essere interessante e stimolante, da un certo punto di vista può anche annoiare alcuni cosplayers, i quali necessitano di sfogare la propria creatività in maniera alternativa e di dimostrare a se stessi nuove capacità, superando ostacoli differenti.

L’Original Cosplay come avete visto, ha un processo creativo molto differente dal solito, e permette al cosplayer di mettere un po’ di se stesso in quello che sta inventando, per questo, per molti, può risultare più appagante del normale.

Consigliamo a tutti i cosplayers veterani e non, di provare di tanto in tanto a creare un proprio Original Cosplay, perché, come avrete potuto capire la riteniamo un’ ottima alternativa ai soliti cosplay, che per quanto siano ben fatti, accurati, e sempre piacevoli, non potranno mai essere davvero così originali come quelli creati da zero dai cosplayers stessi.

Ma non dimentichiamo anche che per alcuni invece, l’Original Cosplay può essere un modo per approcciarsi al mondo del cosplay per la prima volta, poiché non sapendo ancora come riprodurre dei costumi esistenti potrebbero preferire dedicarsi all’ abbinamento di diversi capi ed accessori per ovviare al problema, creando allo stesso tempo qualcosa di bello da vedere, che li rappresenti e che contemporaneamente li faccia sentire parte del mondo che amano; quello del cosplay.