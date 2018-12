Pandemic: 10th Anniversario. Epidemia da collezione

Se siete dei collezionisti di giochi in scatola o semplicemente avete amato l’edizione base del gioco alla follia “Pandemic: 10th Anniversario” è un acquisto da tenere in considerazione. Valigetta in metallo, vetrini porta “epidemie”, miniature in plastica e grafica rifatta per l’occasione sono solo alcuni degli elementi distintivi di una collector edition sicuramente destinata ad aumentare di valore nel prossimo futuro e divenire un prodotto ricercato ed esclusivo.

Per festeggiare i dieci anni dalla prima stampa di uno dei giochi in scatola ormai diventato uno dei “nuovi classici” del mercato Z-Man ed Asmodee hanno deciso di mettere in commercio una edizione speciale a tiratura limitata di Pandemic.

Il gioco rimane lo stesso ma cambiano decisamente lo stile grafico ed i componenti a partire dalla scatola che viene sostituita da un box in metallo a forma di valigetta con un look ispirato ai kit di primo soccorso di inizio XX secolo con tanto di chiusure a clip e manico per trasportare comodamente il tutto nelle serate di gioco.. se sarete abbastanza “coraggiosi” da portare con voi questa edizione da collezione al di fuori delle mura domestiche! Se invece puntate al valorizzare la vostra “stanza dei giochi” con elementi unici sappiate che sono presenti anche due ganci pensati proprio per chi vuole appendere al muro la valigetta e metterla in bella mostra rendendola un vero “kit del pronto soccorso” pronto all’uso.

Combattere la pandemia con stile

Il design di tutto il prodotto risulta minimalista e con un marcato gusto retrò che restituisce un feeling vintage molto d’effetto. La cura nel dettaglio si vede anche all’interno della scatola una volta aperta. Tutto è ben ordinato e riposto in appositi elementi sagomati in plastica in modo da risultare inamovibile durante il trasporto senza dover ricorrere a ziplock o altri accorgimenti tipicamente impiegati per evitare che i componenti di gioco si disperdano e si mischino all’interno della scatola

Il regolamento richiama lo stile grafico della valigetta ed al suo interno riporta le classiche ed ormai note regole di Pandemic però illustrate con la grafica di questa nuova edizione. Il tabellone è completamente rifatto a livello grafico e risulta essere un 25% c.a. più grande di quello originale, la qualità della stampa è notevole e le rotte aeree e le icone delle città risultano essere realizzate con un effetto lucido molto bello da vedere. Il maggior spazio dato agli elementi sulla plancia risulta molto comodo anche in fase di gioco rendendo meno “ammassati” gli elementi disposti sul tavolo.

Plastica e legno fra tradizione e novità

I componenti presenti nella scatola fanno da ponte fra il gioco originale e l’evoluzione del mercato che vede la presenza di miniature in plastica ed elementi “scenici” ormai come prassi consolidata. I meeple in legno che rappresentano la task force medica in lotta contro le epidemie sono stati sostituiti da delle miniature in plastica di buona fattura. I dettagli stampati sono numerosi e ben visibili e se siete dotati di vena artistica una volta colorate faranno sicuramente un figurone sul tavolo da gioco. Oltre ai segnalini anche le schede dei personaggi sono state rifatte diventando ora delle piccole “carte di identità” con tanto di impronte digitali e timbri di validazione.

Sono rimasti invece in legno come erano “una volta” i cubetti che rappresentano le epidemie ed i Segnalini Cura; questi ultimi serigrafati per l’occasione con i simboli distintivi dei vari virus che rappresentano. Per valorizzare questi elementi “retrò” sono stati inseriti una serie di “vetrini” da laboratorio in plastica che fungono da scatole porta cubetti dove riporre gli elementi in legno durante la partita. L’effetto visivo è davvero di impatto e restituisce bene il feeling di avere in mano una cultura di virus pronta all’uso.

Gioco classico con stile vintage

Anche le carte da gioco hanno subito un netto restyling per allinearsi al’estetica vintage del progetto. Sia i dorsi che le illustrazioni riportate sono state rifatte mantenendo l’impostazione originale ma seguendo un layout ed una palette di colori pensata per richiamare uno stile da antica stamperia in linea con il design complessivo che l’editore ha voluto dare al prodotto.

In Pandemic: 10th Anniversario tutto risulta coerente dalla scelta dei materiali a quella dei singoli componenti andando a comporre un prodotto da collezione di livello.