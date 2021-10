Panini DC Italia: le novità in arrivo nel 2022

In occasione della conferenza dedicata alle novità editoriali in arrivo, Panini DC Italia ha alzato il sipario su alcuni dei volumi più importanti in arrivo nel corso dei primi mesi del prossimo anno (a cui se ne aggiungeranno altri prossimamente). Il piano editoriale del 2022 promette di essere particolarmente ricco, grazie alla presenza di annunci di un certo spessore.

Poco più in basso, l’elenco di tutti gli annunci rivelati durante il live streaming di Panini Comics:

Justice League

Batman Fear State 1 – Marzo 2022

Superman Son of Kal-El 1 – Marzo 2022

Infinite Frontier 1/6 (più il numero 0 speciale) – Marzo 2022

Neil Gaiman

Sandman Universe: The Dreaming Waking Hours 1 di 2 – Da marzo 2022

Stardust – 2022

The Books of Magic – Maggio 2022

Lucifer – Aprile 2022

Black Label

Joker – Il Sorriso che Uccide – Aprile 2022

I Tre Joker – Aprile 2022

Wonder Woman Terra Morta – Aprile 2022

The Nice House on the Lake – Maggio 2022

DC Collection

Batman – Il Detective 1/6 – Aprile 2022

Batman B&W – Marzo-Aprile 2022

Superman Red & Blue – Marzo-Aprile 2022

Wonder Woman Black & Gold – Marzo-Aprile 2022

Volumi e serie speciali

Legends of the Dark Knight 1 – Aprile 2022

The Swamp Thing 1 – Prima metà 2022

The Next Batman – Second Son – Marzo 2022

I Am Batman 1 – Giugno 2022

Milestone Returns – Da maggio 2022

Formato Maxi/DC Deluxe/Omnibus

Batman Urban Legends 1 – Febbraio 2022

Batman Giochi di Guerra – Prima metà 2022

Batman – L’uomo che sorride – Giugno 2022

Batman The Long Halloween Special – Febbraio 2022

Batman The Dark Knight Detective 1 – Da marzo 2022

Batman 1989 The Movie Adaptation – Marzo 2022

Batman Una Morte in Famiglia – Febbraio 2022

Batman: Cos’è successo al Crociato Incappucciato? – Marzo 2022

Batman Child of Dreams – Prima metà 2022

Batman Bianco e Nero – Prima metà 2022

Supergirl – Aprile 2022

Justice League International – Maggio 2022

OMAC – Giugno 2022

100 Bullets – Marzo 2022

Justice League of America – Aprile 2022

Injustice – Aprile 2022

The Filth – Febbraio 2022

Superman di Grant Morrison – 2022

Notizia in aggiornamento