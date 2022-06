Paramount Plus, il servizio streaming di Paramount Global, debutterà in Italia il prossimo settembre e porterà con sé ben oltre 8.000 ore di intrattenimento per tutta la famiglia, con il meglio di grandi titoli internazionali e di produzioni italiane originali. Si tratta di un’espansione del servizio SVOD che non si fermerà unicamente all’Italia ma coinvolgerà anche Francia, Germania, Svizzera, e Austria dove il servizio arriverà a dicembre. Con Paramount+ arriveranno numerosissime produzioni di altissima qualità dal mondo cinema a quello delle serie tv, ma vediamo insieme quali saranno i titoli già disponibili al lancio della piattaforma e che non dovete assolutamente perdervi di vista.

Paramount Plus: i contenuti imperdibili al lancio

Nel catalogo della nuova piattaforma di streaming Paramount+ troveremo moltissimi titoli disponibili già al lancio che coinvolgono sia i famosissimi franchise dell’azienda (Star Trek, South Park, MTV Shores, SpongeBob SquarePants, PAW Patrol) che nuove produzioni originali, nate appositamente per il mercato dello streaming. Tra queste impossibile non citare Tulsa King (con Sylvester Stallone), 1932 (con Harrison Ford) e le prime serie Paramount+ Original Italia come le serie Corpo Libero e Circeo e il film 14 giorni. In arrivo anche due nuove serie dall’universo Star Trek la nuovissima Star Trek: Strange New Worlds e Star Trek: Prodigy, la nuova serie Paramount Plus Original in 3D animation dedicata al pubblico più giovane.

Tra le etichette di produzione appartenenti a Paramount coinvolte nel servizio di streaming impossibile non citare colossi come SHOWTIME, Paramount Pictures, Comedy Central, MTV e Nickelodeon. Pertanto anche l’offerta cinematografica non sarà da sottovalutare: tra i tanti titoli iconici non mancheranno grandi classici come Il Padrino, Grease, Top Gun e Transformers. Sicuramente tra i titoli di spessore non mancheranno Mission: Impossible, prodotto da Paramount Pictures e distribuito in Italia sempre dalla stessa azienda, così come Sonic, Tartarughe Ninja, Terminator e tanto altro.

Paramount Plus in Italia da settembre

Per settembre per i più piccoli invece arriveranno il revival della serie iCarly con l’attrice Miranda Cosgrove, la nuova serie animata Big Nate, il reboot dei Rugrats e Due Fantagenitori: ancora più fanta, una nuova serie in tecnica mista, live action e animazione, tratta dalla storica serie animata di Nickelodeon. Ad arricchire l’offerta anche i film dedicati a tutta la famiglia come PAW Patrol: Il film, diretto da Cal Brunker, il secondo lungometraggio che vede protagonisti i cuccioli dotati di superpoteri dell’omonima serie TV per bambini, ma anche Clifford – Il grande cane rosso, Rumble e anche Sonic 2.

Altri contenuti potrebbero essere quelli già disponibili su Pluto TV, un servizio di streaming disponibile gratuitamente in Italia già da qualche tempo e sempre di proprietà di Paramount, ma con notevoli licenze in meno rispetto al servizio che arriverà tra qualche mese. Inoltre Pluto TV è stata strutturata come una sorta di televisione online gratuita suddivisa in canali, di cui solo parte del catalogo è effettivamente disponibile on demand. Gli appassionati del vasto universo di Star Trek ad esempio hanno dovuto seguire l’ultima stagione di Discovery in diretta e le polemiche non si sono fatte attendere. Ora con Paramount+ sarà tutto un po’ come già ci hanno abituati Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e tanti altri simili.