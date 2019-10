Patrick Stewart ospite a Lucca Comics & Games 2019

Patrick Stewart e il cast della serie Star Trek: Picard saranno ospiti durante la prossima Lucca Comics & Games presentando la serie Amazon Prime Video.

Mancano pochi giorni all’edizione 2019 di Lucca Comics & Games e la fiera toscana continua a sorprenderci con annunci di grande importanza. È infatti stata appena diffusa la notizia della partecipazione alla kermesse dell’attore Sir Patrick Stewart e del cast della serie Originale Amazon Prime Video Star Trek: Picard.

La presentazione di Star Trek: Picard avverrà venerdì 1 novembre alle 11:00, presso Teatro del Giglio: si tratterà di un panel in cui interverrà il cast della serie. Ad accompagnare il carismatico capitano dell’Enterprise ci saranno anche Isa Briones (Dahj), Santiago Cabrera (Cristobal Rios), Michelle Hurd (Raffi Musiker) e Evan Evagora (Elnor).

Star Trek: Picard sarà lanciata su Amazon Prime Video a partire dal 24 gennaio 2020.

La serie si avrà come protagonista il personaggio del Capitano Jean Luc Picard, amato dai fans di Star Trek grazie alla sua immortale interpretazione in Star Trek: The Next Generation. La serie racconterà la sua nuova vita dopo la plancia di comando dell’Enterprise e di come Jean Luc tornerà in azione in seguito a dei misteriosi avvenimenti che lo hanno allontanato dalla Flotta Stellare.

In questa nuova serie oltre ai nuovi personaggi sarà possibile incontrare nuovamente vecchie conoscenze provenienti da The Next Generation come Data, Deanna Troi o Sette di Nove.

Di seguito potete vedere il trailer della serie.

Al termine della conferenza Sir Patrick Stewart sarà protagonista della cerimonia che lo includerà sulla Walk of Fame di Lucca. L’attore sarà chiamato a lasciare le impronte delle sue mani, che andranno a raggiungere quelle di altri importanti personaggi del mondo geek, del fumetto, dell’arte, del gioco e del cinema.

L’organizzazione dell’evento non ha ancora comunicato le modalità di accesso a questa importante presentazione. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di Lucca Comics & Games.