Paul W.S. Anderson: “Adoro Monster Hunter”

Il regista Paul W.S. Anderson dirigerà la pellicola dedicata a Monster Hunter e in una recente intervista a Polygon si è dichiarato entusiasta di lavorare ad un film sul franchise, affermando che è stato il suo film preferito su cui abbia mai lavorato nella sua carriera.

Paul W.S. Anderson è già conosciuto per altri film tratti da videogiochi, come Mortal Kombat del 1995, e in seguito franchise cinematografico di Resident Evil come regista, scrittore e produttore. Con l’attrice e moglie Milla Jovovich, Anderson ha affrontato ogni nuovo capitolo della saga zombie come un genere completamente diverso, dall’Horror claustrofobico del film originale al dramma post-apocalittico “alla Mad Max” in Extinction e la sperimentazione visiva al centro di Retribution.

Monster Hunter, basato sul franchise fantasy di Capcom, era un film che Anderson moriva dalla voglia di fare:

“[…]Mi sono innamorato delle creature e del fantastico mondo che Capcom ha creato. I paesaggi e il mondo di gioco sono semplicemente incredibili. Per rendergli giustizia, ho voluto filmarlo per davvero. Non volevo entrare nel retro di uno studio, girare su uno schermo verde e produrre tutto al computer. Siamo quindi andati alla ricerca dei paesaggi più incredibili che potevamo e siamo andati a girare lì[…]”

Al di là delle critiche mosse da alcuni fan della saga, sembra che il regista sappia ciò che fa e dalle sue parole traspare una passione per il franchise che, si spera, venga trasmessa anche alla pellicola, smentendo tutti i dubbi espressi dopo la visione del primo teaser trailer.

Potete leggere l’intervista intera a Polygon cliccando su questo link.

Monster Hunter è attualmente previsto per l’uscita nelle sale il 30 dicembre 2020.