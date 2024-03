Wild Hearts: il Monster Hunter di EA a soli 16€ su Amazon!

Arrivato sul mercato un annetto fa, Wild Hearts è un titolo molto particolare, prodotto da Electronic Arts, e che aveva come obiettivo l'ambizioso onere di "lanciare un guanto di sfida" alla popoalrissima serie Monster Hunter di Capcom. Un titolo che, al tempo, recensimmo con una certo gusto, anche grazie ad alcune trovate davvero indovinate, pur non essendo stato premiato allo stesso modo dalle vendite. Un gioco che, in ogni caso, resta divertente e ben fatto, specie se giocato in compagnia e, per questo, vi suggeriremmo di dargli almeno una chance, specie oggi che è venduto da Amazon, in edizione PS5, ad appena 16,98€!

Wild Hearts, chi dovrebbe acquistarlo?

Wild Hearts è un must per tutti gli amanti dei giochi cooperativi e, in tal senso, è un acquisto consigliatissimo a chiunque stia cercando un titolo impegnativo e duraturo, in grado di fornire ore di divertimento sia da soli che con gli amici. Con un vasto assortimento di attività e equipaggiamenti da sbloccare, è un gioco ideale per gli appassionati del farming e della progressione, rimanendo fedele alla tradizione di titoli famosi come Monster Hunter o Toukiden.

Nonostante alcune limitazioni tecniche, come un bilanciamento talvolta problematico e una progettazione della telecamera migliorabile, questo titolo si propone come un'esperienza coinvolgente, grazie al suo sistema di caccia consolidato e un'azione ben bilanciata con elementi di gioco di ruolo.

Insomma, al netto di un'uscita non proprio scoppiettante, Wild Hearts è un titolo che ci sentiremmo di consigliare a chi cerca una bella sfida da intraprendere da solo o con gli amici, e visto che il prezzo proposto da Amazon a poco meno di 17 euro è davvero invitante, vi suggeriremmo di dargli una chance, anche e soprattutto qualora vi occorra un gioco "da riempitivo", da inserire tra le sessioni ai vostri titoli preferiti.

