Pedro Pascal preferisce Gal Gadot a Baby Yoda

Pedro Pascal è uno dei nomi più in voga ad Hollywood in questo momento, con all’attivo l’omonimo personaggio The Mandalorian e l’imminente ruolo in Wonder Woman 1984 con Gal Gadot, in cui reciterà il super cattivo dell’universo DC Maxwell Lord, un milionario disposto a qualsiasi cosa pur di espandere il proprio impero. Durante una recente intervista sull’inserto “Hero Issue” di Entertainment Weekly Pedro Pascal avrebbe rivelato che, nonostante la sua dolcezza ed il suo essere un facile partner di scena, Baby Yoda non possa competere con il fascino di Gal Gadot.

“Sceglierei Gal tra tutte le creature dell’universo. Ma Baby Yoda direi non è male, è un ottimo compagno, abbastanza semplice. Mi fa sentire più alto e mi fa sentire necessario”

Originariamente programmato per il 5 Giugno, poi spostato a causa della pandemia al 14 Agosto ed infine rimandato al 2 Ottobre 2020 Wonder Woman 1984 è diretto da Patty Jenkins e sarà il seguito, prodotto dalla Warner Bros. Pictures, del primo film, uscito nelle sale nel 2017, sulla supereroina DC che ha incassato oltre 822 milioni di dollari.

Nella pellicola scritta dalla regista in collaborazione con David Callaham vedremo Wonder Woman, interpretata da Gal Gadot, unire le forze con Steve Trevor, interpretato da Chris Pine, per fronteggiare Maxwell Lord e The Cheetah, interpretata da Kristen Wiig. Sebbene non siano stati diffusi ulteriori sviluppi di trama dall’uscita del trailer a Dicembre 2019 presentato in esclusiva al Comic Con Experience di San Paolo in Brasile, Wonder Woman 1984 si prospetta un lavoro ben costruito, con il minuzioso lavoro, definito dalla stessa Patty Jenkins certosino, per ricreare l’estetica degli anni ottanta e sulle scene che vedono come protagonisti gli stuntman, che la regista avrebbe curato in ogni minimo dettaglio. Il lavoro inoltre sarebbe stato così ben fatto che, secondo una dichiarazione della Jenkins, la produzione della Warner Bros starebbe mettendo in cantiere uno spin-off interamente dedicato alle amazzoni di Themyscira nel quale sarà coinvolta come produttrice esecutiva.