Le riprese della nuova serie Disney Plus Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo inizieranno quest’estate, ma Disney non ha ancora fissato una precisa finestra di lancio. Il pilot della serie sarà scritto dallo stesso Rick Riordan e da Jason Steinberg, mentre James Robin si occuperà di dirigerlo. Qualche tempo fa era stato annunciato l’attore che avrebbe interpretato il protagonista Percy Jackson ovvero Walker Scobell, visto di recente nel film Netflix The Adam Project assieme a Ryan Reynolds. Grover e Annabeth, gli amici di Percy, saranno invece interpretati rispettivamente da Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries!

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries si uniscono al cast

Aryan Simhadri, famoso per avere recitato nel film Disney+ Una scatenata dozzina e nella serie Spin di Disney Channel interpreterà Grover Underwood il satiro metà ragazzo e metà capra prescelto di Pan che ha trovato i semidei Thalia Grace, Nico e Bianca di Angelo, Percy Jackson, Annabeth Chase e Luke Castellan. È il migliore amico Percy Jackson.

Leah Sava Jeffires, che ha recitato alla serie Empire e apparirà anche nel film Amazon Something from Tiffany’s, interpreterà Annabeth Chase, figlia della dea della saggezza Atena e del professore di storia Frederick Chase, cugina materna del semidio norvegese Magnus Chase. È la capogruppo della casa di Atena e architetto dell’Olimpo. Dopo aver trascorso gli ultimi cinque anni al Campo Mezzosangue, desiderosa di mettere alla prova il suo coraggio nel mondo umano decide di addestrare Percy a sopravvivere nel mondo mitologico e, a sua volta, lui la aiuta a connettersi con la sua umanità.

Vi ricordiamo che Percy Jackson ebbe un adattamento cinematografico nel 2010 (basato sul primo libro della saga, Il ladro di fulmini), seguito poi da un film nel 2013 intitolato Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri. Nel 2017 Il ladro di fulmini è stato adattato anche in un musical di Broadway che ha riscosso un enorme successo, portando i fan a chiedere a gran voce ai vertici di Disney di considerare l’idea di una serie TV, poi diventata realtà.

I due film non avevano purtroppo riscontrato il favore di Rick Riordan, che li aveva apertamente affossati, promettendo ai fan di impegnarsi nella realizzazione di un progetto più fedele ai suoi romanzi.