Perseverance oggi su Marte: come seguire l’atterraggio

Dopo un viaggio di sette mesi verso il Pianeta Rosso, il rover Perseverance è finalmente pronto per atterrare su Marte.

Il rover Perseverance da 2,7 miliardi di dollari arriverà sulla superficie di Marte alle 21.55, orario Italiano di Giovedì 18 Febbraio. Il pubblico potrà guardare l’atterraggio su YouTube, Twitter, Facebook, Linkedin, Twitch, Daily Motion, Theta.TV e l’applicazione della NASA. A questo link sarà anche possibile vedere ciò che succede nella sala controlli della NASA. Alle 23.30, ora italiana, a questo link sarà possibile vedere un commento post-atterraggio. Per viaggiare da Marte alla Terra i segnali radio hanno bisogno di circa 11 minuti, il che significa che potremo ammirare l’atterraggio del rover con un piccolo ritardo. I controllori di missione hanno, tuttavia, preannunciato che potrebbero insorgere problemi tecnici nella diretta, data la complessità delle comunicazioni nello spazio profondo.

Jennifer Trosper, vice project manager per la missione Mars 2020 presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha dichiarato:

Nessun atterraggio su Marte è garantito, ma ci siamo preparati per un decennio per far si che questo rover possa posare le proprie ruote su Marte e si possa mettere al lavoro

In effetti circa il 60% delle missioni su Marte tentate finora sono fallite proprio a causa della complessità dell’atterraggio. La NASA, tuttavia, nutre buone speranze per questo nuovo tentativo e lo ha definito “l’atterraggio più preciso preparato finora”. Il rover dovrà comunque affrontare numerosi pericoli, tra cui campi rocciosi, colline e le ripidi pareti del cratere Jezero, in cui il rover Perseverance dovrà atterrare, durante quelli che gli addetti ai lavori chiamano i “sette minuti di terrore”.

Il rover Perseverance entrerà ell’atmosfera marziana ad oltre 19.500 km/h e, se uscirà indenne dall’atterraggio, scatterà delle foto dei suoi dintorni per poi trasmetterle istantaneamente alla Terra. Lo stato di integrità del rover verrà poi valutato dai controllori di missione per il prossimo mese. Assieme a Perseverance approderà su Marte anche Ingenuity, un piccolo elicottero. Se tutto andrà come previsto, il rover entrerà nella vera e propria fase scientifica della missione e si metterà alla ricerca di segni di antica vita microbica. La nuova casa del rover, il cratere Jezero, infatti una volta era pieno d’acqua e alimentato da un fiume impetuoso. Perseverance sarà il quinto rover a raggiungere il Pianeta Rosso.