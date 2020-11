NASA rende lo spazio open-source con Raspberry Pi

Spesso sulle nostre pagine vi parliamo di alcuni interessanti progetti il cui cuore è Raspberry Pi, Single-Board Computer che spopola ormai da anni grazie alla sua flessibilità e al costo decisamente contenuto.

Di recente vi abbiamo raccontato come inserire il nuovo Raspberry Pi 400 in una tastiera meccanica, come ampliare lo spazio di archiviazione con un SSD M.2 o ancora come sfruttarlo per giocare a DOOM su un NES. Oggi invece vi parliamo di un progetto portato avanti da NASA, che forse non sarà attuabile da dei semplici appassionati, ma ha senza dubbio un certo spessore.

L’agenzia spaziale americana ha infatti annunciato alcuni importanti novità per F Prime, un framework open-source per software di volo sviluppato da un team di sviluppatori interno. Insieme all’annuncio NASA ha mostrato anche alcuni esempi di implementazione, uno dei quali sfruttava proprio un Raspberry Pi .

NASA has open-sourced its F' (F Prime) flight software framework, designed for rapid development of embedded systems in robotics and spacecraft, and Raspberry Pi is one of its two example deployments. Check it out: https://t.co/zfvumMdWZj pic.twitter.com/IZNuSSdvLX — Raspberry Pi (@Raspberry_Pi) November 23, 2020

Stando a quanto dichiarato dall’ente americano, il framework F Prime (o semplicemente F’) è sviluppato basandosi sui componenti, in modo da garantire uno sviluppo e un rilascio rapido di nuovi software legati al volo spaziale e non solo.

Il team di sviluppatori di NASA ha scelto di dare una dimostrazione di F Prime su Raspberry Pi in quanto è un’ottimo esempio di design open-source e accessibile, due delle caratteristiche che contraddistinguono il nuovo framework. Anche la compatibilità con Linux ha giocato un ruolo importante nella scelta, oltre ovviamente al costo ridotto.

Leggi anche: ASUS sfida Raspberry Pi 4 con i nuovi Tinkerboard 2 e 2S

Se il progetto F Prime vi incuriosisce, sulla pagina Github dedicata troverete una guida per l’installazione, due esempi di implementazione (tra cui proprio quello con Raspberry Pi) e tante altre informazioni utili. Per il momento F Prime è progettato per sistemi di volo spaziale su piccola scala come CubeSats e SmallSats, ma nulla vieta che in futuro sia implementato anche in sistemi più grandi e complessi.