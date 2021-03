Peter Pan & Wendy: iniziate le riprese del nuovo live-action Disney

Sono iniziate a Vancouver le riprese dell’avventura fantasy live-action Peter Pan & Wendy che debutterà su Disney+ nel 2022. Il film è diretto da David Lowery (Il drago invisibile) e prodotto da Jim Whitaker (Il drago invisibile).

Su Disney+ potete vedere tantissimi contenuti Disney, Marvel, Star Wars e di molti altri brand. Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ sia con abbonamento mensile sia annuale scontato potete utilizzare questo link.

Basato sul romanzo di J. M. Barrie Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere (Peter and Wendy) e ispirato al classico animato del 1953, Peter Pan & Wendy è la storia senza tempo di una giovane ragazza che, sfidando il desiderio dei suoi genitori di farle frequentare il collegio, parte con i suoi due fratelli più piccoli verso la magica Isola che non c’è. Lì incontra un ragazzo che si rifiuta di crescere, una piccola fata e un malvagio capitano pirata. Insieme si ritrovano presto a vivere un’emozionante e pericolosa avventura molto molto lontano dalla loro famiglia e dalle comodità di casa.

Il film è interpretato da Jude Law (Animali fantastici e dove trovarli) nel ruolo di Capitan Uncino; Yara Shahidi (Grown-ish) in quello di Trilli; Ever Anderson (Black Widow) nel ruolo di Wendy e Alexander Molony (The Reluctant Landlord) in quello di Peter Pan. Molly Parker (House of Cards – Gli intrighi del potere) è Mrs. Darling, mentre Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) è Mr. Darling. Nel cast anche gli esordienti Joshua Pickering nel ruolo di John; Jacobi Jupe in quello di Michael e Alyssa Wapanatâhk nel ruolo di Tiger Lily. Infine Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show) sarà Spugna.

David Lowery ha affermato:

“Peter Pan è stata a lungo una delle mie storie preferite, in parte perché sono sempre stato restio a crescere, ma anche per l’emozione, l’avventura e l’immaginazione che rendono sempre così attuale il racconto originale di J.M. Barrie. Sono entusiasta di avere l’opportunità di ridefinire i suoi personaggi iconici per una nuova generazione e sono ancora più felice di poterlo fare con un cast e una troupe così sensazionali”.