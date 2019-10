Pets 2 arriva in blu-ray e DVD con contenuti esclusivi

Universal ha appena annunciato l'arrivo in edizione home video del divertente Pets 2 – Vita da animali, disponibile da oggi nei formati Dvd, Blu-ray , 4k Ultra HD e Digital HD.

Universal ha appena annunciato l’arrivo in edizione home video del divertente Pets 2 – Vita da animali, adorabile sequel del film campione di incassi, oggi disponibile nei formati Dvd (acquistabile qui), Blu-ray (acquistabile qui), 4k Ultra HD (acquistabile qui) e Digital HD. L’edizione 4K Ultra HD, per altro, sarà contenuta in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-ray e il Blu-ray. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-ray, tutti in risoluzione 4K.

Prodotto da Illumination, studio già celebre per Cattivissimo me (acquistabile qui), Minion (acquistabile qui) e Sing (acquistabile qui), Pets 2 – Vita da animali esplora le emozioni dei nostri amici animali, mostrandoci ancora una volta quella che è la loro vita quando gli esseri umani non sono a casa o guardano altrove. Il film vede di nuovo protagonista il cane Max (Alessandro Cattelan), in difficoltà con dei cambiamenti importanti all’interno del proprio nucleo familiare dove la sua padroncina Katie si è infine sposata ed ha avuto un bambino. L’arrivo di un neonato, Liam e l’amore per questi, porterà Max ad affrontare le paure che abitano il mondo di tutti i giorni, nella sua volontà di proteggere il piccolo Liam dai pericoli che lo circondano. Nel frattempo, Gidget (Laura Chiatti) tenta di recuperare il giochino preferito di Max da un appartamento pieno zeppo di gatti con l’aiuto della loro felina amica, Chloe (Selvaggia Quattrini). Torna anche il coniglio Nevosetto (Francesco Mandelli) qui nei panni di un intrepido supereroe, intento in una improbabile missione di salvataggio.

Le edizioni del film nei formati Blu-ray e 4k Ultra HD contengono oltre 80 minuti di contenuti speciali, che includono anche due nuovissimi, esilaranti mini-movie: Super Gidget, con l’adorabile pomerania Gidget ed il suo amico Max; e Minion scout, con i divertentissimi aiutanti del male, i Minion. Inoltre, ci saranno scene eliminate, tutorial di disegno e di fai-da-te, uno speciale fumetto interattivo di Capitan Nevosetto.

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI DVD, BLU-RAY E 4K ULTRA HD:

Mini Movie

Minion Scout: Quando Margo, Agnes e Edith fanno ritorno dal campus Badger Scout, tre Minion sono attratti dagli attestati di merito delle ragazze. I loro tentativi di partecipare ad un campus per scout hanno come risultato attrarre un orso, mangiare bacche velenose e far esplodere una diga, con conseguente inondazione anomala. Ma quando fanno ritorno a casa, le ragazze condivideranno con loro gli attestati, incoraggiando il resto dei Minion a mettersi alla prova con gli scout.

Super Gidget: Quando Max viene rapito da un esercito di scoiattoli, Super Gidget è l’unica a poterlo salvare. Si scopre che il rapitore di Max è in realtà una pulce con il potere del controllo della mente. Gidget deve quindi usare il suo coraggio, forza e ingegno per salvare il suo unico amore… finché non scopre che era tutto un sogno.

Il Making-of dei Mini Movie – Ogni film Illumination è accompagnata da mini-movie che sono vere e proprie produzioni a sé. Ogni regista esplora la produzione del suo mini-film.

Scene eliminate

Il Making-of del film– La trama di Pets 2 – Vita da animali include più sottotrame che convogliano insieme in un’unica indimenticabile storia. Ne parliamo con i registi, gli addetti al montaggio, il cast per discutere del delicato incastro di narrazioni multiple all’interno di un solo film.

Come si disegna – Insieme all’Head of Story, Eric Favela, seguiamo un tutorial step-by-step per imparare a disegnare Max, Nevosetto e Chloe.

Le edizioni disponibili:

4K ULTRA HD | 29,99€

Dischi: 2

Durata: 117 minuti ca

Video: Formato panoramico UHD (2.39:1) 3840 x 2160p

Audio: Italiano, Francese 5.1 Dts-Hd Ma, Inglese Dolby Atmos (Dolby Truehd 7.1 Compatible), Fiammingo,

Olandese 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Olandese

BLU-RAY | 19,99€

Dischi: 2

Durata: 117 minuti ca.

Video: Formato panoramico UHD (2.39:1) 3840 x 2160p

Audio: Italiano, Francese 5.1 Dts-Hd Ma, Inglese Dolby Atmos (Dolby Truehd 7.1 Compatible), Fiammingo,

Olandese 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Olandese

DVD | 15,99€