Emergono nuovi sviluppi sul fantomatico reboot al femminile dei Pirati dei Caraibi annunciato nel 2020. Stando alle ultime dichiarazioni di Margot Robbie, in lizza per esserne la protagonista, Disney avrebbe deciso di cancellare del tutto il progetto. Rimane quindi incerto il futuro del celebre franchise piratesco, iniziato nel 2003 con La Maledizione della Prima Luna e che ha visto Johnny Depp nell’iconico ruolo del capitano Jack Sparrow.

Cancellato il reboot di Pirati dei Caraibi con Margot Robbie

“Avevamo in mente un’idea, ovvero di realizzare un film con una protagonista femminile, e la stavamo sviluppando da anni. Una storia diversa rispetto alle altre. Pensavamo fosse interessante, ma immagino che abbiano deciso di non procedere con il progetto” ha dichiarato Margot Robbie ai microfoni di Vanity Fair. Il film era in sviluppo con Christina Hodson, scrittrice di Birds of Prey, cinecomic della DC che ha visto l’attrice riprendere i panni di Harley Quinn. I dettagli sulla potenziale trama non erano mai stati svelati e, a questo punto, rimarranno celati per sempre. Al momento Disney non ha confermato nè smentito le dichiarazioni di Margot Robbie.

Il produttore Jerry Bruckheimer aveva rivelato in passato di come fossero in sviluppo due sceneggiature per un potenziale sesto fillm della saga: una con Margot Robbie e una senza di lei, scritta da Craig Mazin (Chernobyl). E nonostante la vicenda legale con l’ex moglie Amber Heard si sia conclusa a favore di Johnny Depp, non ci sono piani per un suo ritorno nei panni di Jack Sparrow. I fan avevano anche lanciato una petizione online per riaverlo a bordo del franchise. Al momento la saga è ferma al 2017 con il quinto film, Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, che ha stuzzicato un potenziale ritorno di Davy Jones, uno dei villain più celebri, mostrando i suoi tentacoli nella scena post-credits.