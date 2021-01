Pixar Popcorn: Disney+ mostra il trailer dei nuovi corti Pixar

Disney+ ha mostrato il trailer di Pixar Popcorn una nuova serie di corti animati che vedranno protagonisti alcuni dei personaggi più amati e conosciuti dello studio di animazione. La serie sarà composta da episodi autoconclusivi ambientati nei diversi film di animazione, come ad esempio Toy Story, Gli Incredibili e Coco.

Pixar Popcorn, come molte delle nuove produzioni Pixar e Disney, era stato annunciato da Pete Docter in occasione dell’Investor’s day dello scorso dicembre. La serie, spiritualmente e stilisticamente vicina a I Perché di Forky, rallegrerà gli spettatori con nuove avventure brevi e caratterizzate dal consueto stile ironico Pixar, dei personaggi del suo universo animato.

Il trailer distribuito durante la notte mostra alcuni frammenti di ciò che gli spettatori potranno guardare sulla piattaforma di streaming nelle prossime settimane.

Il trailer mostra un montaggio in cui è possibile ritrovare i protagonisti che animeranno la raccolta di questi cortometraggi. A dare la loro comparsa nel breve filmato sono alcuni personaggi dei vari film della Pixar, tra i quali Jack-Jack de Gli Incredibili, Ducky e Bunny di Toy Story 4. Non saranno presenti solo personaggi di franchise classici come Toy Sotry e Cars, ma non solo: Pixar Popcorn offrirà incursioni anche in film più recenti come Coco e Soul.

In chiusura, il trailer, mostra i loghi dei titoli degli episodi della serie:

Dancing with the Cars e Unparalleled Parking, ambientati in Cars

Dory Finding, ambientato in Alla Ricerca di Nemo/Alla Ricerca di Dory

Life of the Dead, ambientato in Coco

Cookie Num Num e Chore Day: The Incredibles Way, ambientato ne Gli Incredibili

To Fitness and Beyond e Fluffy Stuff with Ducky & Bunny, ambientati in Toy Story

Soul of the City, ambientato in Soul

Pixar Popcorn sarà disponibile su Disney+ a partire dal 22 gennaio 2021, al momento non sappiamo però se la data di lancio per la piattaforma italiana sarà la medesima.