Planet Manga annuncia The Wolf Won’t Sleep

Tramite i suoi social, Planet Manga ha reso noto ai suoi lettori che a partire da novembre inizierà la pubblicazione del manga The Wolf Won’t Sleep.

The Wolf Won’t Sleep è una miniserie dark fantasy

Il manga sarà pubblicato in 3 volumi, proprio come la controparte coreana, è narrerà le vicende di Lecan, un avventuriero pronto a tutto pur di mettersi in gioco e alla prova.

The Wolf Won’t Sleep è un seinen dark fantasy scritto da Shien Bis e disegnato da Shinkawa Gonbe.

Stiamo parlando di un isekai, che vedrà il protagonista trasportato in un mondo parallelo al proprio con regole e leggi estremamente diverse dal mondo a cui apparteneva.

Lecan saltando attraverso un buco nero, si troverà in un modo dove vige la legge della magia e nemici potentissimi e pericolosi.

Planet Manga ci presenta così la prossima uscita:

SECONDO ANNUNCIO BOMBA! A novembre entreremo nello spietato universo di THE WOLF WON’T SLEEP. Attraversato un oscuro varco apparso nel labirinto che stava esplorando, Lecan si ritrova in un mondo sconosciuto. Ma il silenzioso avventuriero sa come riuscire a sopravvivere: basterà affrontare ogni avversità dimostrando di essere il più forte! Magie spettacolari e furiosi combattimenti nell’acclamata miniserie fantasy in tre volumi! Troverete tutte le altre informazioni sul prossimo numero di Anteprima e chissà che domani non ce ne sia un terzo di annuncio…

The Wolf Won’t Sleep riesce ad unire tematiche e ambientazioni tipiche dei giochi di ruolo ai canoni grafici e narrativi del fumetto orientale. La miniserie ha avuto un discreto successo che ha fatto nascere una serie di light novel basate sul personaggio di Lecan e sul magico mondo in cui si è catapultato.

Planet Manga attraverso i suoi social sta annunciando diverse nuove uscite per il suo catalogo, ieri è stato annunciato, sempre per novembre, STAR WARS: LE LEGGENDE DI LUKE SKYWALKER e domani ci aspetterà un nuovo annuncio.