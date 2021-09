Planet Manga annunciata il manga di Star Wars: Le Leggende di Luke Skywalker

La Planet Manga ha appena annunciato sulla sua pagina Facebook la prossima pubblicazione dell’adattamento manga del romanzo Star Wars: Le Leggende di Luke Skywalker scritto da Ken Liu edito in Italia dalla Mondadori.

Il manga Star Wars: Le Leggende di Luke Skywalker esplora cosa è successo a Luke Skywalker dopo gli eventi di Return of the Jedi e prima dell’inizio dell’ultima trilogia.

Con la sua scomparsa, Luke ha lasciato dietro di sé una serie di miti e molti non credono nemmeno che sia reale. Tuttavia, alcune persone dicono di averlo trovato durante i loro viaggi e per questo motivo hanno una storia incredibile da condividere.

Questo l’annuncio della Planet Manga:

AVVISO per tutti gli appassionati di STAR WARS! A novembre in casa Planet Manga arriverà STAR WARS: LE LEGGENDE DI LUKE SKYWALKER – IL MANGA! Chi è Luke Skywalker? In tutta la galassia molti hanno udito il suo nome, ma sono pochi quelli che hanno incontrato il leggendario Jedi. Che sia un uomo o un mito, chiunque abbia incontrato il misterioso Skywalker ha un’avventura da raccontare. I migliori fumettisti manga adattano i racconti dell’autore di bestseller Ken Liu sull’iconico Jedi più amato! Troverete tutte le altre informazioni sul prossimo numero di Anteprima.