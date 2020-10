I poster di Halloween NASA, terrore nello spazio

Halloween è oramai alle porte. La ricorrenza a base di terrore e travestimenti è diventate una delle celebrazioni più diffuse al mondo, una popolarità che si è addentrata anche all’interno di una delle agenzie spaziali più note: la NASA. Da poche ore sono infatti apparsi online i poster di Halloween NASA, delle vere e proprie opere d’arte.

I poster di Halloween della NASA uniscono la scienza alla celebrazione più dark dell’anno

L’Agenzia Spaziale Americana, infatti, ha deciso di festeggiare Halloween realizzando una serie di poster a tema, in cui l’esplorazione spaziale si intreccia alle atmosfere da space horror a là Alien, dando vita a delle locandine cinematografiche che omaggiano le diverse epoche della sci-fi cinematografica.

I poster di Halloween NASA sono stati realizzati dall’Exoplanet Exploration Program Office, una divisione della NASA in California del Sud, avvalendosi delle compentenze degli astrofisici che studiano quotidianamente questi fenomeni. Si deve a questi creativi studiosi la realizzazione dei tre poster: Galactic Graveyard, Dark Matter e Gamma Ray Ghouls.

Immaginando collisioni fra queste stelle morenti, sono stati realizzati poster in cui vediamo variopinte esplosioni di raggi gamma, considerate le più luminose dell’intero universo.

Non dimenticando la propria vocazione scientifica, i poster di Halloween NASA sono stati realizzati partendo da solide basi scientifiche, cogliendo questa occasione per raccontare eventi cosmici e particolarità della nostra galassia.

A ribadire la validità di questa particolare iniziativa sono anche diversi scienziati, come l’astrofisico del Jet Propulsion Laboratory Jason Rhodes, che non ha fatto mistero del suo apprezzamento per questi poster:

“Una cosa che apprezzo molto di questi poster è che se ci si prende il giusto tempo per studiarne l’arte e magari si prende l’iniziativa di studiare i topic che li hanno ispirati, si scoprirà queste realizzazioni sono il frutto di un attento studio da parte degli artisti, che hanno voluto sottolineare la scienza con scelte particolari”

L’opinione di Rhodes corrobora la validità scientifica di questa iniziativa. I poster di Halloween NASA nascono dall’idea di rappresentare una galassia morta, in cui non nascono più nuove stelle e sono presenti solo astri millenari, in diverse fasi della loro esistenza, dando alla galassia una particolare colorazione.

I poster di Halloween della Nasa possono essere scaricati da una pagina del sito dell’ente spaziale americano decisamente a tema: Galaxy of Horrors!