Posuka Demizu (The Promised Neverland) firma un’illustrazione per Dune

Posuka Demizu disegnatrice del manga The Promised Neverland, edito in Italia dalla casa editrice J-POP, ha disegnato un'immagine speciale per promuovere il film di fantascienza Dune, l'adattamento cinematografico del romanzo del 1965 di Frank Herbert. Che cosa ha portato la mangaka a omaggiare il film con una sua illustrazione? Vediamolo insieme.

Dune: l’illustrazione di Posuka Demizu

L’illustrazione creata da Posuka Demizu raffigura il protagonista Paul e i personaggi della Casa Atreides, così come il barone Vladimir Harkonnen e un verme della sabbia.

Il regista di Dune, Denis Villeneuve, è rimasto impresso da questo regalo della mangaka giapponese:

“Sono in soggezione. Nel disegno Demizu conserva i personaggi e lo spirito del film pur facendolo proprio. Posso percepire qualcosa di speciale nel modo in cui il disegno usa la gravità; penso che sia molto bello. Molto poetico. Mi sento umile quando vedo il modo in cui gli altri artisti percepiscono ciò che ho creato e come lo riflettono nel loro lavoro. Penso che sia un bellissimo regalo.”

Da parte sua Posuka Demizu ha apprezzato l’adattamento cinematografico del regista e ha lodato la sua interpretazione:

“Ci sono così tante scene tese una dopo l’altra che non ho avuto il tempo di respirare. La diversa cultura su un pianeta alieno è rappresentata in modo ossessionante. È una storia in cui si può sentire il battito di una piccola famiglia nel mezzo di un enorme deserto.”

La mangaka però non è la sola che, vedendo Dune, ne è rimasta affascinata perché come lei, altri creatori di anime hanno apprezzato il film, tra cui Shinji Higuchi (Dragon Pilot: Hisone and Masotan), Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Napping Princess) e Takashi Yamazaki (Stand By Me Doraemon, Lupin III THE FIRST).

Vi ricordiamo che Dune, interpretato da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem, è tutt’ora nei cinema italiani e che potete leggere la recensione a questo nostro articolo!

