Durante il Tudum, Netflix ha diffuso la prima clip de L’Accademia del Bene e del Male, che mostra il nuovo look di Sophie in una sfilata tutta da guardare. Il film, adattamento del primo romanzo di Soman Chainani, vede al centro della storia le avventure di Sophie e Agatha, due migliori amiche che frequentano un’accademia di magia. In questa struttura giovani uomini e donne vengono preparati per diventare o gli eroi e le fate o i cattivi delle fiabe.

Prima clip da L’Accademia del Bene e del Male

L’Accademia del Bene e del Male è diretto da Paul Feig, già noto per la regia del reboot del Ghostbusters al femminile, e interpretato da Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Charlize Theron (Lady Leonora Lesso – nella traduzione italiana Leonora Pocus), Kerry Washington (la professoressa Clarissa Dovey – tradotto in italiano con Clarissa Colombine), Laurence Fishburne, Michelle Yeoh e Kit Young.

Fra gli altri interpreti non mancano Jamie Flatters, Earl Cave, Demi Isaac Oviawe, Freya Parks, Kaitlyn Akinpelumi, Holly Sturton, Emma Lau, Briony Scarlett e Alex Cubb. Un cast stellare per una pellicola che dalla prima clip sembra esattamente ciò che vorremmo vedere su Netflix a ottobre. L’uscita sulla piattaforma infatti è fissata per il 19 del prossimo mese.

Di seguito potete vedere la prima clip de L’Accademia del Bene e del Male:

Come vi abbiamo accennato, il film racconta la storia di Sophie e Agatha. Le due grandi amiche si ritrovano su fronti opposti in una fiaba moderna, dopo essere state catapultate in una scuola incantata dove giovani buoni e cattivi vengono addestrati per preservare l’equilibrio tra bene e male.

Sophie vorrebbe essere una principessa, come Cenerentola e Biancaneve. Vorrebbe quindi entrare nell’Accademia del Bene. Agatha è il suo opposto, il che la rende perfetta per l’Accademia del Male. Eppure le cose non andranno come previsto: la prima verrà presa tra i cattivi, i cosiddetti antagonisti, mentre la seconda tra i buoni. E la loro amicizia? Ci sarà da combattere. Le protagoniste, lo ricordiamo, sono interpretate da Sophia Ann Caruso (Sophie) e Sofia Wylie (Agatha). Prima di concludere, vi segnaliamo che su Amazon potete acquistare il gioco da tavolo di Netflix!