Prime day, i fumetti da non perdere!

Puntuale come ogni anno è arrivato il Prime Day di Amazon, un’occasione ghiotta per tutti coloro che bramano un volume mancante nella collezione di fumetti, o semplicemente possono portare a casa quel cartonato che da troppo tempo stava nel carrello o nella propria wish list. Infatti, sarà facile che proprio ciò che state cercando sia disponibile e addirittura scontato su Amazon. Un mare di nuvole e parole ci aspetta, ma noi abbiamo per voi la nostra migliore selezione di quei 5 fumetti da non perdere in questo Prime Day (è stata dura eh).

Siete pronti? Fuoco alle polveri!

The Boys. Ediz. deluxe. Le regole del gioco

Con l’avvento della serie su Amazon Prime di The Boys abbiamo assistito a un’autentica run al recupero di questo incredibile fumetto. Questa edizione che vi consigliamo è la ristampa in versione deluxe cartonata della serie di Garth Ennis e Darick Robertson. La serie di The Boys narra di un mondo dove i super eroi sono corrotti e abbietti tanto quanto i criminali che combattono, qualcuno deve metterli in riga. Sono i Boys, un gruppo di individui estremamente pericolosi che “vigilano sui vigilantes” per conto della C.I.A. Questa edizione contiene degli extra e una storia breve inedita.

Clicca qui per acquistare The Boys. Ediz. deluxe. Le regole del gioco

Zerocalcare – La profezia dell’armadillo. Artist edition

La Profezia dell’armadillo è il primo libro a fumetti di Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech famosissimo fumettista italiano, ed è senza ombra di dubbio un grande capolavoro della storia del fumetto. Il fumetto, chiaramente autobiografico, è composto da una serie di storie autoconclusive di poche tavole l’una che messe insieme assemblano un ampio mosaico che ha come filo conduttore un episodio cruciale che ha segnato la vita del narratore-protagonista: Zerocalcare.

A cinque anni e centomila copie dal debutto, Zerocalcare aggiorna il suo primo romanzo grafico con questa edizione definitiva, che ripristina il bianco e nero della versione autoprodotta e comprende una nuova storia introduttiva.

Clicca qui per acquistare Zerocalcare – La profezia dell’armadillo. Artist edition

Batman. Anno uno

Una delle più grandi rappresentazioni del personaggio ideato da Bob Kane. La storia di Batman, l’”anno uno”, vede la vita del giovanissimo Bruce Wayne funestata dalla tragedia, ma il ragazzo ha deciso che combatterà il crimine che gli ha portato via la sua famiglia, quindi dovrà imparare a sopravvivere a Gotham City. Dalla penna di Frank Miller con le illustrazioni di David Mazzucchelli una pietra miliare del fumetto mondiale, un albo che narra delle vicissitudini di giovani Batman e Gordon. Una storia che con ogni probabilità ha ispirato anche il Batman Begins di Nolan.

Clicca qui per acquistare Batman. Anno uno

Dragon Ball Evergreen Edition Collection

Dragon Ball è un “evergreeen” della cultura pop manga, proprio da questo concetto nasce l’edizione da collezione che vi consigliamo, perfetta per iniziare a conoscere il mitico personaggio creato da Akira Toriyama. Per chi non conoscesse le gesta del più grande sayan di tutti i tempi, in un piccolo paese di montagna a migliaia di chilometri dalla civiltà vive un bambino di nome Goku, che ha una strana coda e una forza straordinaria. Un bel giorno Goku incontra Bulma, una ragazza di città che sta cercando le “Sette Sfere del Drago”, grazie alle quali è possibile evocare un drago leggendario pronto ad esaudire qualunque desiderio: inizia così il lungo viaggio dei due alla ricerca delle sfere. Lungo il cammino Goku troverà tanti amici, ma anche molti nemici, e scoprirà la vera natura del suo eccezionale potere.

Clicca qui per acquistare Dragon Ball Evergreen Edition Collection

One Piece | Anime Comics Pack

Per tutti gli amanti di One Piece, consigliamo questo prezioso cofanetto che raccoglie gli anime comics tratti dai film di One Piece campioni di incassi al cinema. Il cofanetto contiene: ONE PIECE GOLD: IL FILM – ANIME COMICS N. 1 e 2 e ONE PIECE STRONG WORLD: IL FILM – AVVENTURA SULLE ISOLE VOLANTI – ANIME COMICS N. 1 e 2.

Clicca qui per acquistare One Piece | Anime Comics Pack