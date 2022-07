Il San Diego Comic-Con ha svelato informazioni e immagini inedite su Spider-Man: Freshman Year e in particolare sui villain presenti nella serie animata. Tra le novità più interessanti c’è senza dubbio l’annuncio dei Marvel Studios che la serie non sarà canonica, e questo spiega il ruolo inedito di tanti personaggi e l’introduzione di nuovi costumi, che vi presenteremo più avanti lungo l’articolo.

Spider-Man: Freshman Year

Le immagini di Spider-Man: Freshman Year

Pensando alla linea temporale del MCU, i creatori della serie hanno affermato che la vicenda sarà ambientata prima degli eventi accaduti in Captain America: Civil War. I fan del supereroe saranno contenti di sapere che la serie porterà sul piccolo schermo la storia delle origini di Peter Parker, un’avventura che vedrà coinvolti anche Harry Osborn, il migliore amico del protagonista nel MCU, e Charlie Cox nei panni di Daredevil. Di seguito potete vedere il concept art del protagonista:

Dal SDCC è emerso anche che Nico Minoru, membro dei Runaways, sarà il miglior amico di Peter Parker nella serie animata che, fra gli altri personaggi, conta la presenza di Lonnie Lincoln, Amadeus Cho e, appunto, Harry Osborn. Tra i villain presenti nel progetto citiamo Scorpion, The Unicorn, Chameleon, Speed Demon, Tarantula, Butane, Carmella Black e tanti altri, che potete notare anche in una delle immagini di seguito:

CORRECTION* Spider-Man: Freshman Year isn't canon, in this show Peter's mentor is actually Norman Osborn instead of Tony. Also that lineup of villains?! Alternate suits too! Sign me all the way up! I hope it delivers. We haven't had a good Spidey cartoon since Spectacular Spidey. pic.twitter.com/T6BxnVJwMT — Eren | Caboose (@CabooseEK) July 22, 2022

Non solo: di Spider-Man: Freshman Year è già stata confermata una seconda stagione dal titolo Spider-Man: Sophomore Year. Infine, come riporta comicbook.com, nella prima stagione della serie Norman Osborn (Green Goblin), uno dei peggiori villain del protagonista nello SpiderVerse, sarà il mentore di Peter Parker, come Tony Stark lo è stato per il personaggio di Tom Holland in Homecoming (su Amazon trovate i primi due film di Homecoming in DVD). Per quanto riguarda il personaggio di Charlie Cox, Daredevil sarà ancora una volta un valido alleato per il nostro supereroe, dopo la breve apparizione in carne e ossa nel film Spider-Man: No Way Home, dove impersonava l’avvocato di quest’ultimo. Ricordiamo che la prima stagione della serie animata arriverà nel 2024.