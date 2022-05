Gorr si mostra nel nuovo trailer di Thor: Love and Thunder, il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe che riporterà l’attenzione dei fan dell’MCU sul Dio del Tuono. Il film è in uscita nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 6 luglio e questo nuovo trailer ci mostra nuove scene inedite e ricche d’azione! Pubblicata anche la nuova locandina.

Primo sguardo a Gorr dal nuovo trailer di Thor: Love and Thunder

Nel primo teaser del film, che potete recuperare a questo nostro articolo, avevamo avuto un primo assaggio di Thor nonché la conferma del ritorno di Jane Foster interpretata da Natalie Portman nei panni de La Potente Thor. Questo nuovo trailer ci propone invece un primo assaggio di Gorr il Macellatore di Dei intepretato da Christian Bale.

Questa la nuova locandina:

Ecco invece il trailer:

A proposito di Thor: Love and Thunder

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok, che si occuperà anche della sceneggiatura insieme a Jennifer Kaytin Robinson. Il regista utilizzerà la tecnologia Stagecraft, la stessa utilizzata per le riprese di The Mandalorian, di cui Waititi ha diretto un episodio.

Nel cast Chris Hemsworth per la prima volta nel ruolo del dio asgardiano dopo Avengers: Endgame. Accanto a lui Tessa Thompson, Natalie Portman e Chris Pratt. Ritornano i ruoli cameo di Matt Damon e Sam Neill, mentre entreranno nel cast Christian Bale e Russell Crowe.

Questa la sinossi:

Il film vede Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da qualsiasi cosa abbia mai affrontato: una ricerca di pace interiore. Ma il suo ritiro viene interrotto da un killer galattico noto come Gorr il macellatore di Dei (Christian Bale) il cui unico scopo è l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor chiede aiuto alla Regina Valkyria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e l’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman), che, con grande sorpresa del Dio del Tuono, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, nei panni de La Potente Thor. Insieme, intraprendono una straziante avventura cosmica per svelare il mistero della vendetta del Macellatore di Dei per cercare di fermarlo prima che sia troppo tardi.

