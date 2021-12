Pubblicato il primo trailer e la nuova key visual di Fruits Basket -prelude

Fruits Basket -prelude- è il nuovo film del franchise di Fruits Basket che debutterà in Giappone il 18 febbraio 2022. Il film sarà incentrato sulla backstory dei genitori di Tohru, Kyо̄ko e Katsuya e includerà anche nuove scene, scritte appositamente per il film da Natsuki Takaya, autrice del manga, raffiguranti eventi successivi alla storia dell’anime televisivo.

Ora, il sito ufficiale del film ha pubblicato il primo trailer nonché la seconda key visual di Fruits Basket -prelude-.

Trailer e key visual di Fruits Basket -prelude-

Il trailer ci dà un primo assaggio di come appaiono i genitori di Tohru da giovani, il loro incontro e la nascita dei loro sentimenti:

La key visual mostra Tohru con i suoi genitori Kyoko e Katsuya Honda:

Lo staff principale dell’anime televisivo 2019-2021 di TMS Entertainment e il cast principale stanno tornando per il film. Miyuki Sawashiro darà voce a Kyoko Honda e Yoshimasa Hosoya a Katsuya Honda e potete guardare il loro character design a questo nostro articolo. Il Trio Ōhashi eseguirà la sigla “Niji to Kaito” (Rainbow and Kite)

A proposito di Fruits Basket

La serie è basata sull’omonimo manga scritto e illustrato da Natsuki Takaya. Il manga è stato serializzato sulla rivista semestrale giapponese shoujo manga Hana to Yume di Hakusensha dal 1998 al 2006. Nel 2001, l’opera ha vinto il premio Kodansha nella categoria shōjo. In Italia il manga è stato pubblicato prima da Dynit dal luglio 2002 al febbraio 2008 e poi dalla Planet Manga in una nuova edizione.

Il primo adattamento anime è stato prodotto dallo Studio Deen e trasmesso in Giappone su TV Tokyo a partire dal 5 luglio al 27 dicembre 2001. A questo è seguito un remake, composto da tre stagioni la cui ultima è andata in onda dal 6 aprile al 29 giugno 2021 con 13 episodi. Il cast e lo staff delle stagioni precedenti (stagioni 1 e 2) hanno ripreso i loro ruoli. È stata animata dallo studio di animazione TMS Entertainment con la direzione di Yoshihide Ibata. Le sceneggiature sono state scritte da Taku Kishimoto e i disegni dei personaggi sono stati curati da Yu Shindo. Masaru Yokoyama ha composto la musica e Natsuki Takaya ha supervisionato la produzione.

