Qualche aggiornamento sulle serie di Dungeons & Dragons, Power Rangers e Magic: the Gathering

A inizio anno, Paramount e Hasbro’s Entertainment One (eOne) hanno annunciato che Derek Kolstad, già responsabile di lavori come John Wick e The Falcon and the Winter Soldier, è stato scelto per scrivere e sviluppare la sceneggiatura per una serie in live action basata sul famosissimo gioco di ruolo Dungeons & Dragons.

Questo è stato solamente uno dei tanti passi che eOne sta facendo per poter sfruttare ulteriormente i marchi di sua proprietà quali, oltre al già citato Dungeons & Dragons (link Amazon), anche Power Rangers e la serie animata di prossima uscita, in esclusiva Netflix, basata sul gioco di carte collezionabili Magic: the Gathering. Michael Lombardo, presidente della Global Television di eOne, h fornite qualche aggiornamento su questi progetti in via di sviluppo.

Sempre su Netflix, sarebbe in lavorazione un “Power Rangers Universe”, per il quale è già stato individuato un ottimo sceneggiatore. Salvo imprevisti, Lombardo afferma che sia loro che Netflix sarebbero realmente entusiasti di questo prodotto, che sarà destinato ad un ampio pubblico, di tutte le età, non dedicato solamente quindi agli spettatori molti giovani.

A proposito di Magic: the Gathering, Lombardo prosegue definendo la serie come qualcosa di davvero fantastico, in grado di rendere giustizia piena al successo ottenuto dal gioco, soddisfacendo appieno anche l’enorme community di appassionati del franchise di Wizards of the Coast.

Ma l’obbiettivo principale al momento, rimane comunque la serie su Dungeons & Dragons, marchio di cui le alte sfere di Hasbro sono (e come dargli torto) più che contente di avere nel loro portfolio di licenze. Lombardo ammette che la realizzazione di questa serie sta rivelandosi una vera sfida perché, anche in questo caso, vogliono che il prodotto finale sia in grado di trasmettere ai fans, tutto il “sense of wonder” e la complessità che hanno reso celeberrimo questo gioco di ruolo.

La speranza per eOne, è quella di poter essere in grado di portare la serie sul mercato per l’inizio del prossimo anno, pur non avendo ancora dichiarato nessuna data certa.