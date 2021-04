A seguito dell’entusiasmante finale di The Falcon and The Winter Soldier, Disney ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale che ritrae Sam Wilson (Anthony Mackie) con indosso il costume e lo scudo di Captain America. Un percorso narrativo anticipato in Avengers Endgame e che nella serie Marvel ha trovato il suo compimento.

Diretta da Kari Skogland, con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie composta da 6 episodi vede protagonisti Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Erin Kellyman, Adepero Oduye, Amy Aquino e Danny Ramirez.

Sam Wilson diventa Captain America nel nuovo poster della serie Marvel

Quanto successo nell’episodio finale (qui potete leggere tutti i riferimenti e le citazioni) si ricollegherà con molta probabilità al quarto film di Captain America, annunciato nei giorni scorsi. Non c’è stato, invece, il tanto chiacchierato cameo di Chris Evans, di cui aveva parlato anche Wyatt Russell, interprete di John Walker.

In ogni caso Evans dovrebbe fare il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe in un progetto slegato dal film con Anthony Mackie, ma al momento non si hanno ancora dettagli precisi.

The Falcon and The Winter Soldier ha visto anche l’introduzione di Contessa Valentina Allegra de Fontaine, importantissimo personaggio dei fumetti Marvel, interpretato da Julia Louis-Dreyfus, vincitrice di sei Emmy come miglior attrice per la serie Veep.

Dopo questo show e WandaVision, dunque, i Marvel Studios hanno messo il turbo per quanto concerne le produzioni televisive. Adesso l’attesa dei fan è tutta riversata su Loki, in arrivo a giugno.

