Quanti trailer trasmetteranno al Super Bowl?

La 55ª edizione del Super Bowl andrà in onda questa domenica e alcuni dei grandi protagonisti dell’intermezzo dell’evento sono i trailer che vengono trasmessi, ma sembra che quest’anno, complice anche lo slittamento di molte produzioni dovute alla pandemia, non ce ne saranno moltissimi.

Secondo Deadline, infatti, HBO Max, Peacock, Apple TV e Netflix dovrebbero starsene in disparte quest’anno, con quest’ultimo che ha riscosso un grande successo nel 2018 con la sua premiere post partita a sorpresa di The Cloverfield Paradox della Paramount. L’anno scorso, sono stati trasmessi dalle principali major cinematografiche ben nove spot, mentre quest’anno dovrebbero essere la metà, nonostante il costo per affittare uno spazio all’interno dell’evento sia sceso.

Sia chiaro, presentare qualcosa al Super Bowl non è necessariamente una parte fondamentale della campagna marketing di uno studio televisivo o cinematografico, ma tutti quelli che ne fanno uso, di solito, hanno un forte riscontro positivo: ne è un esempio Fast And Furious, che in occasione del lancio del trailer del nono capitolo del franchise, venne trasmesso su youtube un concerto prima della partita, con protagonisti anche le star del film e totalizzando oltre le 400 milioni di visualizzazioni (anche se, purtroppo, la pandemia ha fatto slittare poi il tutto).

Sempre secondo Deadline, la Disney mostrerà probabilmente dai due ai quattro trailer, alla pari con i precedenti Super Bowl, in particolare i trailer Disney + di Loki e The Falcon and the Winter Solider e forse anche nuovamente Black Widow e il debutto cinematografico e in contemporanea con accesso premium su Disney + del film d’animazione Raya and the Last Dragon. Si pensi che già lo scorso anno fu trasmesso un trailer di Black Widow, che arrivò secondo con 18,7 milioni di visualizzazioni dietro ai 110,9 milioni di quello di F9. Mulan, il secondo trailer della Disney, ha ottenuto 12,4 milioni di visualizzazioni e si è classificato terzo tra i trailer dei film.

La Universal, probabilmente, manderà in onda solo un trailer e sarà quello del thriller estivo di M. Night Shyamalan Old, che uscirà il 23 luglio. Il regista due volte nominato all’Oscar l’ha già anticipato sul suo account Twitter che uscirà uno spot nei prossimi giorni.

Ci sarà anche Amazon, che pubblicherà un trailer del sequel de Il Principe Cerca Moglie, con Eddie Murphy e Arsenio Hall, in uscita quest’anno. A differenza dell’anno scorso, quando Paramount ha spinto i suoi SpongeBob Movie: Sponge on the Run, A Quiet Place 2 e Top Gun: Maverick, quest’anno non presenterà nulla, visto che il calendario delle uscite è in continuo mutamento.