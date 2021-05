Quattro – Il risveglio di Luca Farru, la recensione

Quattro – Il risveglio è il primo volume della saga urban fantasy tutta italiana di Luca Farru, una storia che ha conquistato milioni di fan su Wattpad e che non solo racconta di soprannaturale, magia e poteri incredibili, ma anche di legami famigliari, amore e amicizia.

“Nel buio della notte, qualcosa prese vita. Era affamato, voleva disperatamente liberarsi dalla prigione in cui era stato confinato. Si sentiva incompleto, logorato, ma aveva capito come sfruttare la debolezza delle loro menti. Tic-toc.”

Quattro – Il risveglio: benvenuti nel mondo soprannaturale

Nuramen è il mondo soprannaturale, il cui nome significa “casa della fiamma sacra”. In questo mondo, governato dalla Regina Melania, vivono i guardiani, insieme ad altre creature magiche, quali folletti e stregoni. Le creature magiche lottano da millenni contro i demoni, guidati da Satana. Per molto tempo le cose sono rimaste relativamente tranquille ma ora, i demoni, risiedenti nel reame oscuro di Inferium, hanno un solo scopo: quello di riportare in vita Serafyn, uno dei più potenti demoni infernali. Un demone di grado superiore nonché braccio destro di Satana. Serafyn era stato sconfitto durante la Guerra dei Mille, in cui il demone aveva cercato di riaprire le porte infernali sacrificando mille anime umane.

Grazie a un incantesimo di Melania, l’anima di Serafyn era stata divisa in quattro pezzi, custoditi all’interno di quattro umani, protetti da quattro supervisori. I demoni però sono riusciti a sabotare l’incantesimo, cambiando gli ospiti dei frammenti e scegliendo così quattro creature soprannaturali. Fra queste ci sono due ragazzi, Cody e Matt, e due ragazze Rose e Sybil, chiamati Dormienti, ovvero discendenti degli angeli i cui poteri sono destinati a rimanere latenti, così come la loro immortalità, a meno che non vengano coinvolti in un fatto soprannaturale. Quando uno strano marchio a forma di S compare sul loro corpo, le cose iniziano a cambiare. Cominciano ad avere strane visioni o allucinazione, che diventano sempre più vivide e i loro poteri si risvegliano.

Quel marchio pone i ragazzi in serio pericolo. Il velo che separa naturale e soprannaturale si squarcia, e i ragazzi scoprono di essere presi di mira dai seguaci di Serafyn. Non hanno altra scelta se non quella di venire a patti con il loro destino, imparare a utilizzare i loro poteri. Ma la strada non sarà facile e ciò che li attende sono enormi sfide e scoperte sconvolgenti. Riusciranno a impedire il ritorno di Serafyn e a salvare chi amano?

Quattro – Il risveglio: una trama ricca di colpi di scena

Se avete letto Shadow Hunter, forse ritroverete in questo romanzo le stesse atmosfere. Quattro – Il risveglio è un urban fantasy in cui la magia e il soprannaturale si respirano in ogni pagina. Tutto il mondo e i paesaggi urbani ne sono impregnati, solo gli umani non lo possono sapere e per una buona ragione. Gli umani non devono mai venire a conoscenza dell’esistenza del soprannaturale, una regola imprescindibile che ritroviamo in moltissime altre storie fantasy. Per proteggerli gli stregoni praticano l’oblivium, affinché la memoria degli esseri umani venga cancellata.

La storia trova il suo fondamento nell’antica guerra del Bene contro il Male, una guerra che dura da millenni e che vede opposte le frazioni degli angeli e dei demoni. La narrazione è veloce, ricca d’azione. Ogni capitolo di fatto risulta suddiviso in sotto capitoli, nei quali l’autore passa, talvolta con una velocità disarmante che non lascia tempo al lettore di capire veramente che cosa sia successo poco prima, da un protagonista all’altro, da una scena all’altra, fino a quando i quattro protagonisti si ritrovano finalmente insieme. Al contrario i sentimenti tra i personaggi prendono vita a poco a poco anche se molte volte non hanno modo di riflettere, costretti alla fuga e ad affrontare qualcosa a cui nessuno gli aveva mai preparati. In loro domina presto l’accettazione ma anche il bisogno di rimanere fedeli alla loro parte umana, soprattutto quando nelle loro menti risuonerà suadente la voce di Serafyn.

La narrazione è alternata da flashback che vengono inseriti in punti chiave della storia o in momenti che permettono di non interrompere la narrazione, che risulta comunque fluida e grazie ai quali veniamo a conoscenza del passato dei personaggi. Già all’inizio la storia si apre con un flashback, nel quale siamo catapultati indietro di due anni e dove ci vengono presentati i quattro protagonisti della storia, ancora ignari di esseri i destinati a ricevere i frammenti dell’anima di Serafyn, anche se già qualcosa sta per cambiare nelle loro vite.

La storia è ricca di azione e di colpi di scena che tengono il lettore incollato alle pagine fino a un finale che nessuno può prevedere. I quattro protagonisti devono crescere in fretta e acquisire padronanza dei loro poteri semplicemente perché la loro vita è in pericolo. Ma se a minacciarli non fossero solo i demoni?

Il linguaggio usato è adatto anche a un pubblico giovanile, poiché scorrevole e non impegnativo. L’autore usa con saggezza le descrizioni, che non stancano né rallentano la lettura. All’interno del romanzo troviamo riferimenti al linguaggio angelico, nella prima pagina ma anche sparse all’interno del libro, scritte che danno a quest’ultimo quel tocco di originalità in più e che stuzzica la curiosità di un lettore. Impossibile fare a meno di tradurre quelle scritte.

Quattro – Il risveglio: i personaggi

All’inizio della storia Cody, Matt, Rose e Sybil, quattro ragazzi normali, come tanti, non sanno ancora di essere destinati a diventare i protagonisti principali di una guerra tra il Bene e il Male, ma sono consapevoli che qualcosa di incredibile e di strano sta già avvenendo. E no, non sono pazzi, anche se questo è il primo pensiero che tutti loro hanno.

Cody è un ragazzo dal carattere forte, talvolta impulsivo che lavora nel settore marketing di un’azienda di cosmetici a Vancouver. È il primo a giungere a Nuramen, dopo aver dato accidentalmente fuoco alla stanza ed essere stato salvando da David, uno dei guardiani, che fin da subito ha messo gli occhi sul giovane.

Matt è uno scrittore affermato che vive nella caotica New York e il suo primo contatto è con Rose, la più fragile del gruppo. Modella, con problemi di alcolismo, troverà nei suoi compagni una spalla su cui appoggiarsi. I due iniziano piano piano a conoscersi, a prendere coscienza dei loro poteri e delle difficoltà che devono affrontare nel mondo soprannaturale.

Sybil è intraprendente e sicura di sé, ha un passato difficile alle spalle a causa del quasi assente rapporto con i genitori. L’unica persona a cui è legata è la nonna. Le cose si mettono subito male per la ragazza che, dopo essere stata attaccata da Bugur ed essere venuta a conoscenza della verità della sua nascita, viene catturata da Kevin, mezzo demone e mezzo umano, che cerca di ritornare a Inferium consegnandola a Gaia, il demone più potente e che scopriamo ben presto avere un legame particolare con Sybil.

I cattivi mantengono la promessa del nome. Sono demoni e si comportano di conseguenza. Sono esseri malvagi e commettono atti di puro odio verso gli esseri umani. Il loro obiettivo è uno solo: resuscitare Serafyn.

“Senza indugio, Gaia afferrò il pugnale che aveva appoggiato sull’altare e sgozzò il bambino con un gesto secco, una scena raccapricciante a cui nessun testimone avrebbe voluto assistere. Nella stanza ricadde un silenzio totale, agghiacciante, interrotto solo dal suono del sangue che sgocciolava nella vasca e dai versi sinistri che Gaia recitava come fossero una preghiera blasfema.”

Unica eccezione è Kevin, uno dei personaggi che mi ha colpita di più. È un mezzosangue e fin dalla nascita lotta per non cedere al lato demoniaco, quello ereditato dal padre. Nel corso della sua vita ha compiuto moltissimi atti malvagi, fino a quando incontra Sybil. Che sia arrivato per lui il momento della redenzione? È davvero possibile liberarsi della propria anima corrotta?

A proposito dell’autore

Luca Farru è nato a Busto Arsizio, annata 1987, e cresciuto in un piccolo paesino di provincia con tante ambizioni, sogni nel cassetto e fame di crescere. Si è laureato in economia con il massimo dei voti e oggi si occupa di strategia aziendale nella moda: numeri, responsabilità, un team di persone da gestire e nel tempo libero scrive. Quattro – Il risveglio segna il suo debutto.