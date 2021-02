Quinta stagione di Rick e Morty, le prime indiscrezioni

Adult Swim sta lavorando di buona lena alla quinta stagione di Rick e Morty e i fan attendono con impazienza di ricevere anche solo una piccola anticipazione sulla nuova stagione.

È, infatti, trascorso un anno dall’ultimo episodio della quarta stagione dello show e, sebbene il nuovo accordo stipulato tra autori ed Adult Swim abbia riconfermato la serie animata per molte future stagioni, i fan non sanno cosa aspettarsi. Secondo uno degli sceneggiatori, comunque, sarebbero in arrivo ancora molte altre avventure per Morty e suo nonno Rick. Sulla quinta stagione di Rick e Morty, attualmente in produzione, non sono ancora stati rivelati dettagli ma, a quanto affermato dallo scrittore Alex Ruben sui social media, sembra che la squadra di scrittura abbia già iniziato a portarsi avanti per le prossime stagioni.

Am I allowed to say we started writing Rick and Morty Season 7? (If not we didn’t and I’m not) — Alex Rubens (@atrubens) February 20, 2021

Posso dire che abbiamo iniziato a scrivere Rick e Morty Stagione 7? (se non lo sono, non lo stiamo facendo e non ve lo sto dicendo)

In precedenza anche il co-creatore della serie, Dan Harmon, aveva suggerito al pubblico di essere in grande anticipo sul lavoro per le prossime stagioni dello show e di aver proceduto nella scrittura talmente velocemente da non saper distinguere ciò che accade nella quinta e nella sesta stagione. Lo scrittore ha anche suggerito l’arrivo di una novità sconvolgente nella quinta stagione, ovvero il ritorno di Space Beth (o forse si tratterà di un clone?).

Dan Harmon ha poi aggiunto che, prima ancora di essere un membro del team di scrittura di Rick e Morty, è un grande fan della serie e che pensa che la sua passione per questo show trasparirà dal lavoro fatto nella quinta stagione. Nonostante l’annunciato anticipo sui lavori per la settima stagione, ancora non è stato reso noto quando i fan potranno ammirare le sorprese che gli autori hanno in serbo per loro nella quinta stagione di Rick e Morty.