Ragazze Vincenti – La Serie racconta una storia già nota al pubblico cinematografico, ma anche agli appassionati di sport: le Rockford Peaches sono state una vera squadra di baseball femminile fondata nel 1943. Sulla base, quindi, di vicende e personaggi realmente esistiti si snodano le vicende di questa nuovissima ed entusiasmante serie distribuita in esclusiva da Prime Video. Ragazze Vincenti – La Serie è inoltre un reboot dell’omonimo film del 1992 con Tom Hanks, Geena Davis e Madonna. Potete acquistarlo qui su Amazon.

Ragazze Vincenti – La Serie: il rapporto con il film del 1992

I creatori della serie sono Will Graham e Abbi Jacobson, e quest’ultima è anche fra gli interpreti di Ragazze Vincenti – La Serie, vestendo i panni di Carson Shaw, il ricevitore delle Rockford Peaches. Il titolo originale inglese è però A League of Their Own (“Un campionato tutto loro“), il medesimo del film del 1992. Poiché in Italia il film è conosciuto con il titolo Ragazze Vincenti, si è scelto di mantenere lo stesso titolo anche per la serie, per trasmettere una sorta di senso di continuità.

Il film diretto da Penny Marshall fornisce dunque una base di partenza per questa serie, che ne è un reboot che si arricchisce di tutta una serie di dettagli, vicende e nuovi personaggi che, per ovvi motivi di tempo, non hanno potuto trovare spazio nel film. Fra questi, Carson Shaw, una casalinga dell’Idaho che lotta per capire i suoi sentimenti per una sua compagna di squadra, e Max Chapman, una lanciatrice nera che cerca un modo per continuare a giocare a baseball, dopo il rifiuto della Lega.

Inoltre, l’attrice Rosie O’Donnell, che interpretava Doris Murphy nel film del 1992, nella serie veste i panni di Vi, proprietaria di un gay bar e, in futuro, potrebbe essere essere affiancata anche da altri membri del cast originale del film. Va inoltre aggiunto che i personaggi delle sorelle Dottie (Geena Davis) e Kit Keller (Lori Petty) sono del tutto assenti nella serie.

Ragazze Vincenti – La Serie: fra discriminazione…

Ora che la maggior parte degli uomini è stata inviata al fronte per combattere nella Seconda Guerra Mondiale, le donne possono iniziare a farsi strada anche in quegli sport considerati fino ad allora ad appannaggio quasi esclusivo degli uomini. Tuttavia, si trattava comunque di una novità per quegli anni, e la vita per le Rockford Peaches non fu affatto facile. Ma non solo per loro.

Ragazze Vincenti – La Serie amplifica i temi della discriminazione razziale e dell’identità LGBTQ rispetto al film, mostrandocene tutte le sfaccettature: subivano pesanti discriminazioni donne, omosessuali e neri. Ad esempio, l’omosessualità era un reato e il razzismo era ancora presente, nonostante fosse stata da poco approvata una legge che permetteva anche ai neri di fare acquisti nei negozi fino a poco prima accessibili solo ai bianchi.

Le Peaches si ritroveranno a dover affrontare diversi problemi, inclusi i pregiudizi del loro stesso allenatore, convinto che quello praticato dalle donne non sia vero baseball. La serie si addentra in tutti questi aspetti diversi del medesimo male: la discriminazione, mostrandoci gli effetti sulle persone che li subiscono e creando, così, grande empatia fra i personaggi e gli spettatori.

… e sport

Trattandosi di una serie sportiva, non mancheranno scene di puro e adrenalinico agonismo, rese perfettamente grazie a una regia e a un montaggio che ne evidenziano gli aspetti più dinamici e frenetici. Le partite sono appassionanti e vi terranno incollati allo schermo, ma Ragazze Vincenti – La Serie si sofferma anche su altri aspetti legati al baseball, come le difficoltà a integrarsi di alcune ragazze, tafferugli interni e cambiamenti nella formazione della squadra stessa.

Al fianco dell’aspetto più puramente agonistico, però trovano largo spazio le vicende personali delle diverse protagoniste, rivelando così un quadro generale più vasto e ben delineato. Ascoltate le loro storie, fatele vostre immedesimandovi nelle protagoniste e vivete le loro vicende al loro fianco. Grazie a un attento studio dei personaggi è possibile vedere con i propri occhi il modo in cui cambiano: le vicende della vita, l’evolversi dei rapporti personali mutano alcuni aspetti del carattere delle protagoniste e, a volte, le aiutano a scoprire cosa cercano e desiderano veramente dalla vita, dando loro la forza e il coraggio di seguire le proprie inclinazioni e aspirazioni personali, anche a costo di andare contro le convenzioni e la propria famiglia.

Un piacere per i sensi

Ragazze Vincenti – La Serie si rivela un ottimo prodotto grazie a una trama avvincente e ricca di spunti, a un cast di attori perfetto per i ruoli e una resa visiva accattivante, fresca e dinamica. LA tavolozza dei colori predilige le tonalità calde, che trasmettono anche quel senso di “vintage” che è un tocco in più a una serie ambientata negli anni ’40 del secolo scorso.

Il tutto, poi, è impreziosito da una bellissima colonna sonora, che include brani celebri di quegli anni di artisti del calibro di Nina Simone e Janis Joplin.

Conclusioni

Ragazze Vincenti – La Serie è la serie sportiva che non ti aspetti: profonda e appassionante, mostra i lati più oscuri di un ambiente difficilissimo per le donne del tempo, soffermandosi anche sui problemi legati alla discriminazione che dovevano sopportare neri e appartenenti alla comunità LGBTQ+. A questa parte più legata ai problemi della società e all’introspezione psicologica dei personaggi si affianca un’ottima sezione più puramente sportiva caratterizzata da agonismo, dinamismo e la voglia di vincere di una squadra partita dal nulla che pian piano si fa strada e raggiunge il successo con il pubblico di Rockford.

Tutti e 8 gli episodi della prima stagione di Ragazze Vincenti – La Serie sono già disponibili in esclusiva su Prime Video.